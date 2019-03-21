За период 1 января 2015 года по 1 февраля 2019 года биометрические паспорта для выезда гражданина Украины за границу получили 134 232 жители аннексированного Россией Крыма. Такие данные содержатся в ответе Государственной миграционной службы Украины на запрос DW, полученном в четверг, 21 марта. Все указанные лица, по данным ГМС, зарегистрированы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе и фактически проживают на временно оккупированной территории.

Как отмечается в ответе миграционной службы, для получения заграничного паспорта гражданин Украины должен предоставить документы, подтверждающие наличие украинского гражданства.

По данным всеукраинской переписи населения в 2001 году, численность населения Крыма (за исключением города Севастополь) составляла 2 024 056 человек. Согласно оценкам российской федеральной службы госстатистики, по состоянию на 1 января 2018 года в Крыму проживали 1 913 700 человек.

Украина и большинство стран мира не признают российскую юрисдикцию над полуостровом: Москва аннексировала Крым в марте 2014 года.