За последние 4 года более 134 тысяч жителей Крыма получили украинские загранпаспорта. Для их получения человек должен подать документы, подтверждающие наличие гражданства Украины.
Rusų kariai Kryme
© AP/Scanpix

За период 1 января 2015 года по 1 февраля 2019 года биометрические паспорта для выезда гражданина Украины за границу получили 134 232 жители аннексированного Россией Крыма. Такие данные содержатся в ответе Государственной миграционной службы Украины на запрос DW, полученном в четверг, 21 марта. Все указанные лица, по данным ГМС, зарегистрированы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе и фактически проживают на временно оккупированной территории.

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Как отмечается в ответе миграционной службы, для получения заграничного паспорта гражданин Украины должен предоставить документы, подтверждающие наличие украинского гражданства.

По данным всеукраинской переписи населения в 2001 году, численность населения Крыма (за исключением города Севастополь) составляла 2 024 056 человек. Согласно оценкам российской федеральной службы госстатистики, по состоянию на 1 января 2018 года в Крыму проживали 1 913 700 человек.

Украина и большинство стран мира не признают российскую юрисдикцию над полуостровом: Москва аннексировала Крым в марте 2014 года.

Deutsche Welle
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