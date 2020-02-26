13 свидетелей по делу о крушении малазийского "Боинга" в Донбассе останутся засекреченными. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщила нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на обвинительное заключение.

Прокуратура Нидерландов считает, что здоровье и безопасность свидетелей по делу MH17 находятся под угрозой. При этом одному из них отказано в анонимности, так как гарантировать ее "практически невозможно", отметила NOS. При этом все свидетели, которые находятся под защитой, получат кодовое обозначение, заявили в министерстве юстиции страны.

Процесс начнется 9 марта

9 марта в здании суда строгого режима, расположенном у амстердамского аэропорта Схипхол, начнется судебный процесс в отношении трех граждан РФ и одного украинца, которых обвиняют в причастности к гибели 298 человек, находившихся на борту малайзийского самолета.

Трое россиян - это бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а гражданин Украины - Леонид Харченко (Крот).

В уголовном деле - 30 тысяч страниц

В начале февраля национальная прокуратура Нидерландов выдвинула против них официальные обвинения. Россия не выдает своих граждан, поэтому обвиняемые вряд ли будут лично присутствовать в суде. Уголовное дело насчитывает около 30 тысяч страниц.

Самолет "Боинг-777", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией, удерживаемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли, две трети из них были подданными Нидерландов.