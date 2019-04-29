Об этом BNS сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны, отметив, что в ходе учений с 29 апреля до 17 мая военнослужащие на разных уровнях будут отрабатывать приемы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач.
Учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава Первой пехотной бригады, наиболее интенсивная часть маневров пройдет со 2 по 10 мая.
В учениях примут участие подразделения подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав Первой и Второй пехотных бригад, тыловые структуры, личный состав ополчения Кайтселийт. В маневрах также будут задействованы военнослужащие дислоцированных в Эстонии тактических групп НАТО, прибывающие на время учений в Эстонию военнослужащие из стран-союзников и партнеров по коалиции.
В течение трех недель по дорогам Эстонии будет перемещаться больше обычного военной техники, поэтому Силы обороны призывают жителей к терпению и пониманию.
В учениях примут участие сотни единиц техники — бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки.
В воздушном пространстве Эстонии будут перемещаться самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В их числе истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, польские штурмовики Су-22, вертолеты ВВС Великобритании и США Wildcat, Apache и Pavehawk.
В учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников, с 6 по 9 мая в портах Таллина и Ляэнеского уезда пройдет наиболее активная часть маневров с участием военных моряков.
По предварительным планам, в нынешних учениях "Весенний шторм" примут участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.
В основном учения с 29 апреля по 17 мая пройдут на территории Ляэне-Вируского и Ида-Вируского уездов, однако часть их планируется провести также и в Харьском и Йыгеваском уездах.
Маневры пройдут в таких волостях как Алутагузе, Люганузе, Йыхви, Тойла, Винни и Виру-Нигула, а также в городах Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу.
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