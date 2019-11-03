Как сообщается, бомба была заложена в автомобиль.
В октябре турецкие войска вместе с поддерживаемыми Турцией сирийскими отрядами взяли под свой контроль Телль-Абъяд и другие приграничные сирийские города, заставив уйти из них отряды курдов.
Это произошло после того, как США вывели из этих районов своих военных, служивших прикрытием для курдов - союзников Вашингтона в борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России).
Среди погибших в субботу - выступавшие на стороне Турции ополченцы и мирные жители, сообщает базирующаяся с Великобритании Сирийская группа мониторинга соблюдения прав человека.
По данным правозащитников, ранены более 30 человек.
Министерство обороны Турции обвинило в организации взрыва Отряды народной самообороны сирийских курдов (YPG). Пока что никто не взял на себя ответственность за взрыв.
Турецкая армия вошла в приграничные районы на севере Сирии сразу после вывода оттуда американских военных. Турция намерена поддерживать там зону безопасности и выдавить из этих районов курдские отряды.
Турция заявляет, что YPG - это военизированное ответвление запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, борющейся за создание курдской автономии в Турции.
Турецкие войска установили на севере Сирии 120-километровую зону безопасности между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном.
В пятницу турецкие и российские военные провели первое совместное патрулирование согласно договоренности между двумя странами.
Как сообщает агентство Рейтер, турецкие бронетранспортеры в пятницу пересекли сирийскую границу, чтобы присоединиться к российским патрулям, и вернулись в Турцию спустя четыре часа.
Анкара и Москва договорились оттеснить курдские отряды от границы на глубину по меньшей мере 30 км.
Десятки тысяч человек покинули свои дома в октябре в городах Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн, когда турецкие военные начали операцию на севере Сирии.
13 человек погибли при взрыве в сирийском городе Телль-Абъяд
В результате взрыва в сирийском городе Телль-Абъяд,...
Самая большая украинская авиакомпания сообщает об убытках и сокращает рейсы (1)
Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ),...
Украина штурмует Европу по видам на жительство (9)
Страны Европейского союза в 2018 году выдали гражданам...
РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за Украины (10)
Патриарх Кирилл не будет поминать в богослужениях...
TOP новостей
В Литве действуют новые требования: любимое печенье "Петушок" изменится (131)
С 1 ноября 2019 года в Литве вступило в силу новое...
Бизнес "на колесах": сколько денег нужно, чтобы открыть кафе-автофургон (39)
Кажется, сезон работы кафе-автофургонов завершился,...
Из-за ошибки муниципалитета в Вильнюсе отменили грандиозное мероприятие по случаю Хеллоуина (72)
9 октября 2019 года в Вильнюсе снесли Дворец профсоюзов,...
Под Вильнюсом - экстремальный мост через реку Нерис: не все решились бы прогуляться по нему (3)
Один из самых экстремальных мостов в Литве под...
Экономист критикует повышение "детских" денег: это послужит росту цен (55)
Представители правящих в Литве - Литовская...