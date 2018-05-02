Как сообщает Delfi.ee, заявлено участие более 13 000 участников: военнослужащих из 19 стран-союзников (в том числе и Латвии), а также совместная работа эстонских Департамента полиции, погранохраны и Кайтселийт (ополчение, аналог Земессардзе).

Особенностью учений Siil (эст. "Ёж", на английском языке заявлены как Hedgehog) в этом году станет то, что они впервые частично пройдут и на территории Латвии. Согласно заявленным целям, союзники будут отрабатывать на территории страны "способность обеспечить безопасность и защиту населения в любой ситуации".

Известно, что в учениях примут участие и представители не входящих в блок НАТО, но считающихся дружественными ему Украины и Грузии.

По сценарию учений, которые в Латвии начнутся на день позже (3 мая), противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и Латвии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО.