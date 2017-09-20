Гражданская гвардия Испании, подчиняющаяся правительству в Мадриде, задержала 12 высокопоставленных должностных лиц автономной Каталонии и провела обыски у ряда министров регионального правительства, которых обвиняют в организации запрещенного референдума о независимости.
© Reuters / Scanpix

В числе задержанных - заместитель вице-председателя женералитата (правительства) Каталонии Жузеп Мария Жуве.

Президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство Испании незаконно вмешивается в региональные процессы.
"Мы осуждаем и отвергаем антидемократическое и тоталитарное отношение испанских властей... они перешли красную черту, которая отделяла их от того, чтобы стать репрессивным режимом", - сказал Пучдемон на пресс-конференции в Барселоне.

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Президент Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчес призвал людей выйти на улицы для защиты региональных ведомств.

"Время пришло - давайте протестовать мирно; давайте выходить и защищать наши институты", - написал Санчес в "Твиттере".

Вице-президент женералитата Каталонии Ориоль Жункерас обвинил испанскую полицию в нападении на государственные здания и, соответственно, на граждан Каталонии.

Как сообщает информационное агентство Эфе, депутат от Левой республиканской партии Каталонии Габриэль Руфиан в ходе заседании парламента в Мадриде призвал премьер-министра страны Мариано Рахоя убрать "грязные руки" от каталонских институтов.

Несколько сотен протестующих собрались возле здания министерства экономики Каталонии, выкрикивая фразу: "Мы будем голосовать!". Демонстранты также окружили машины гражданской гвардии, припаркованные у здания.

Что искала полиция?

Обыски прошли в нескольких ведомствах в Барселоне, в том числе в министерствах экономики, иностранных дел, телекоммуникаций, социальных вопросов, а также в зданиях администрации Каталонии. Операция прошла за 11 дней до референдума о независимости Каталонии, против которого выступают власти в Мадриде.

Полицию интересовало электронное оборудование и документы, связанные с голосованием, запланированным на 1 октября. Накануне полиция изъяла 45 тыс. конвертов с логотипом каталонского правительства из офиса частной почтовой компании в городе Тарраса.

По словам Рахоя, региональное правительство уже получило предупреждение о том, что его действия нарушают суверенитет Испании.
"Нет такого демократического государства в мире, которое бы допустило то, что планируют эти люди", - сказал он, призвав главу женералитата Каталонии соблюдать закон.

Полиция и суды на стороне Мадрида

Позицию испанских властей поддержал Конституционный суд страны, который отменил закон о референдуме, одобренный парламентом Каталонии.

Обыски координировала национальная полиция Испании. Во вторник ее поддержала и каталонская полиция "Моссос де Эскуадра", сотрудники которой разогнали протест у почтовой фирмы в Таррасе.

Население Каталонии составляет около 7,5 миллиона человек. Считается, что большая часть из них поддерживают проведение референдума.

Однако согласно опросу, проведенному правительством Каталонии в июле, только 41% каталонцев выступили за референдум, в то время как 49% населения региона выступили против него.

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