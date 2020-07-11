11 июля зафиксирован мировой рекорд по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

На данный момент общее число пациентов с коронавирусом в мире превысило 12,5 миллионов, по данным Университета Джонса Хопкинса. Общее количество смертей от коронавирусной инфекции составило более 560 тысяч.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США - с начала пандемии там заболели 3,18 млн человек. За минувшие сутки в американских штатах зарегистрированы 63 643 новых случая заражения SARS-CoV-2, а также 774 летальных исхода, вызванных легочной болезнью COVID-19. Всего скончались почти 134 тысячи человек.

В Бразилии, которая на втором месте по количеству заражений (1 800 827), за минувшие сутки выявили 45 048 новых случаев, 1214 больных с COVID-19 скончались. Всего погибли 70 398 человек.

В Индии за прошедшие сутки 27 114 новых случаев коронавирусной инфекции. Это опять-таки рекордные цифры - восьмой день подряд количество заболевших превышает 22 000 человек в день. Страна удерживает третье место по числу заболевших.

Россия по-прежнему на четвертом месте - за сутки коронавирусом заразились 6 611 человек. За все время пандемии выявлено более 720 тысяч заболевших, 11 205 человек скончались.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Чечне (0,4%), Калининградской области (0,5%).

В частности, новые 678 случаев выявлены в Москве, 296 - в Санкт-Петербурге, 280 - в Свердловской области, 268 - в Ханты-Мансийском АО, 228 - в Алтайском крае.

Число летальных исходов из-за инфекции увеличилось на 188 против 174 днем ранее, всего от инфекции умерли 11 205 человек. Доля умерших составляет 1,56% от всех заразившихся в России. За прошедшие сутки зарегистрированы 42 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 29 - в Москве, 13 - в Красноярском крае, 10 - в Архангельской области, 7 - в Новгородской области и 6 - в Нижегородской области.

Что касается Москвы, то по данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице РФ уже 11 дней подряд число новых случаев COVID-19 остается на низком уровне - около 600 случаев, что не превышает показатели начала апреля. За месяц число новых случаев сократилось более чем на 50%.