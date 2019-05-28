100-летняя немецкая пенсионерка прошла в депутаты, чтобы добиться открытия бассейна

Лизель набрала 911 голосов и стала одним из двух депутатов городского совета от гражданской инициативы "Мы за Кибо" ("Wir für Kibo"). Всего здесь проживет около 7,8 тысячи человек.
Пойти в политику Лизель Хайзе решила, чтобы добиться открытия бассейна, не работающего уже много лет. Как она тогда заявила, для нее самой бассейн был настоящим "эликсиром молодости", а для многих юных жителей города — своего рода второй "детской комнатой".
Около 80 лет назад членом городского совета Кирххаймболандена был отец Лизель Хайзе. В 1938 году он осудил разрушение местной синагоги, после чего на неделю попал под арест и лишь чудом, благодаря усилиям друзей, избежал отправления в концлагерь. Сама Лизель Хайзе со скепсисом относится к традиционным политическим партиям.
Симпатию испытывает разве что по отношению к бывшему социал-демократическому канцлеру Германии Гельмуту Шмидту (1918-2015). "Для меня важен не успех, а верные поступки, — подчеркивает она. — Голос нужно подавать, пока есть силы".
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