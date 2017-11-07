Журналист Дэвид Сэттер, автор книги "Век безумия: распад и падение Советского Союза", в статье для The Wall Street Journal пишет о том, что большевики, захватившие 25-26 октября (7-8 ноября по новому стилю) 1917 года Зимний дворец в Петрограде и свергнувшие Временное правительство, "запустили цепь событий, в результате которых погибли миллионы и западной цивилизации была нанесена почти что смертельная рана".

По мнению автора, в странах, где коммунизм восторжествовал, он "выхолостил моральную основу общества, низведя на низшую ступень личность и превратив ее в винтик государственной машины". "Коммунисты совершали убийства в таком масштабе, чтобы полностью уничтожить ценность жизни и разрушить индивидуальное сознание выживших", - уверен Сэттер, которого цитирует InoPressa.

По словам журналиста, почву для "десятилетий убийств в промышленном масштабе" подготовили убеждения большевиков. В частности, в своей речи 1920 года к комсомолу руководитель Октябрьской революции Владимир Ленин заявил, что коммунисты подчинили мораль классовой борьбе.

В итоге не менее 20 млн советских граждан были преданы смерти режимом или погибли в результате его репрессивной политики, говорится в статье. В число жертв входят 200 тыс. убитых в ходе "красного террора" (1918-1922 годы), 11 млн умерших от голода и раскулачивания, 700 тыс. казненных в период "большого террора" (1937-1938 годы), еще 400 тыс. расстрелянных с 1929-го по 1953 год, 1,6 млн погибших в ходе насильственных переселений и как минимум 2,7 млн умерших в ГУЛАГе - трудовых колониях и специальных поселениях, указывает автор.

Общее число жертв коммунистических режимов приблизится к 100 миллионам, если добавить к этому списку случаи гибели людей в Восточной Европе, Китае, на Кубе, в Северной Корее, Вьетнаме и Камбодже. Это делает коммунизм величайшей катастрофой в человеческой истории, резюмирует Сэттер.

Отметим, что на днях бывший советник президента РФ экономист Андрей Илларионов в своем блоге опубликовал другую статистику по "жертвам террора в СССР 1917-1953 годов". Согласно ей, в результате Гражданской войны и "красного террора" погибли 10,5 млн человек. Во время террора 1921-1953 годов, по данным этой таблицы, жертвами стали 2,5 млн человек. От голода за этот период умерли 13 млн человек. В общей сложности потери в СССР с 1917-го по 1953 год составляют 34 млн человек (около 22% населения).

Как отмечает Дэвид Сэттер, когда большевики захватили власть в России, западные интеллектуалы, на которых повлияло отсутствие этического ориентира у коммунистов, закрыли глаза на их жестокости. Массовая гибель людей многими оправдывалась предполагаемыми благородными целями коммунистического режима.

Автор статьи считает, что в настоящее время, когда СССР и международная коммунистическая система разрушены, необходимость сохранять приоритет высоких моральных ценностей остается чрезвычайно важной.

Отметим, о неоднозначном отношении россиян к Октябрьской революции свидетельствует проведенный в начале октября Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ) опрос. На вопрос, выражала ли революция волю большинства народов, проживавших в Российской империи, 45% ответили утвердительно, 43% - отрицательно.

45% считают, что причиной революции стало тяжелое положение народа, о "заговоре врагов русского народа" заявили 12%. Госпереворотом события 100-летней давности назвали 19% респондентов.

Положительными последствия революции для страны считают 61%: 38% убеждены, что она дала толчок развитию страны, 23% уверены, что она открыла новую эру в истории России. Катастрофой для страны назвали Октябрьскую революцию 13% опрошенных. При этом 92% заявили о недопустимости новой революции.