20 декабря Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ — так называемым "мешкам ЧК". С карточками агентов можно ознакомиться на сайте архива.
KGB archives
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Архив в виде файлов в формате PDF выложен по адресу kgb.arhivi.lv. Также можно зайти на основной сайт архива — www.arhivi.gov.lv, затем выбрать разделы Aktualitātes или Virtuālās izstādes un digitālie resursi. Документы опубликованы в отсканированном виде, то есть основная часть картотек будет на русском языке, а текст — написанным от руки.

Картотека агентуры КГБ в Латвийской СССР (всего 10 612 карточек) опубликована в алфавитном порядке. В нее входят имена и активных в конце 1980-х годов агентов, и исключенных. Также 1-й отдел КГБ (разведка) вносил в этот архив общие данные о лицах, которые планировали выехать из СССР за рубеж, а также имена потенциальных кандидатов для вербовки в случае войны или непредвиденной ситуации.

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Имеется также картотека статистического учета агентуры КГБ (4141 карточка). В ней все те же имена, что и в алфавитной картотеке, просто они сгруппированы по принадлежности к структурным единицам Комитета госбезопасности. Этот архив в советское время использовался для подготовки отчетности.

Обнародована и картотека "внештатных оперативных работников КГБ" — лиц, которые на общественных началах оказывали чекистам "помощь в контрразведывательной деятельности на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных заведениях Минобороны". В этом архиве находится 75 карточек. Внештатным оперативникам не давали позывных, а создавали аббревиатуру из первых букв имени, фамилии и отчества.

Споры вокруг открытия архивов КГБ в Латвии шли на протяжении десятилетий. Предполагается, что в начале 1990-х годов самая ценная часть архива могла быть вывезена в Москву.

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