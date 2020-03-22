1,5 млн британцев из групп риска отправили на принудительный трехмесячный карантин

Органы здравоохранения страны в воскресенье, 22 марта, призвали граждан с особенно высоким риском заражения принять дополнительные меры с целью "самоизоляции". Требование властей распространяется, помимо прочих, на больных раком крови и костного мозга, муковисцидозом, а также на пациентов, перенесших операцию по пересадке органов.

"Эти люди должны оставаться дома, чтобы защитить нашу государственную систему здравоохранения и спасти жизни", - заявил госсекретарь по коммунтальным делам Роберт Дженрик. Для этих граждан будет создана специальная горячая линия, организована доставка продовольствия и медикаментов на дом.

Власти подчеркнули, что таким гражданам нельзя выходить за покупками, гулять на воздухе или путешествовать.

В Великобритании, по данным на утро воскресенья, 22 марта, зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 234 - с летальным исходом. Эксперты опасаются, что эта страна может пострадать от коронавируса даже больше, чем Италия - нынешний лидер в Европе по заболеваемости коронавирусом.

Это вызвано тем, что власти Великобритании долгое время экономили на системе здравоохранения, отмечает Deutsche Welle. В результате в стране более чем с 66-миллионным населением на данный момент имеется лишь 4 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для взрослых и 900 - для детей.

Правительство Великобритании резко критикуют за нерешительность в борьбе с пандемией коронавируса. Лишь с длительной задержкой власти этой страны призвали население отказаться от поездок, не являющихся необходимыми, и ограничить социальные контакты. Школы в Великобритании закроются лишь с предстоящей недели. С 20 марта в стране закрыты все рестораны, кафе, бары, клубы, театры и учреждения и объекты отдыха.