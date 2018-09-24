22 сентября российский президент позвонил Александру Лукашенко, и они заочно ударили по рукам. Расставили точки над і в ряде вопросов, которые долго и упорно обсуждали накануне в Сочи. Там, видимо, расстались с условием, что Чапай (то есть Путин) думать будет.

Сегодняшний же звонок российского лидера (вероятно, в духе: ладно, я взвесил, так и быть…) стал роскошным пиаровским подарком белорусскому руководителю. Особенно если учесть, что предыдущая встреча в Сочи 22 августа была скомканной, после нее повисло гробовое молчание, пошла волна неприятных для Лукашенко публикаций (мол, остался с носом и все такое), и он был вынужден оправдываться, причем не очень убедительно, в специальном интервью на государственном телевидении.

Сегодня же, после Сочи-2, белорусский президент был деятелен и словоохотлив, собрал в Минске членов правительства на специальное совещание и пролил свет на конкретику договоренностей с Москвой.

Взаимопонимание — это хорошо, но где подписанные бумаги?

В частности, по словам Лукашенко, "буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции". Это, надо понимать, дает белорусской стороне надежду, что станет меньше проблем с экспортом продовольствия в Россию, не так будет свирепствовать Россельхознадзор.

Впрочем, по большинству спорных сюжетов президент высказался обтекаемо. Например, сообщил, что когда обсуждал с Путиным промышленную кооперацию, проблемы машиностроительных комплексов (доказывал, что "если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России"), было "полное взаимопонимание с президентом России".

Если Путин кивал головой — это, конечно, хорошо. Но о чем конкретно договорились? Будут они там создавать конкурента БелАЗу или нет?

В похожем ключе охарактеризовал Лукашенко и разговор на темы квот для белорусских грузоперевозчиков, пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы. Мол, понимание с российской стороны есть.

Но понимание к делу не пришьешь, нужны договоренности на бумаге, а до них, похоже, далеко.

Перетаможка: тактический успех Минска?

А вот звонок Путина принес радостную весть. "В частности, — информирует пресс-служба белорусского президента, — окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром".

Правда, и здесь формулировка такая казенно-витиеватая, что о сути приходится догадываться. Видимо, Москва возобновит замороженные было выплаты по схеме перетаможки (а это сотни миллионов долларов в год). Что для Минска — серьезный тактический успех. Но пока не вполне ясно, что будет с поставками нефтепродуктов, которые Москва собиралась урезать, упрекая белорусскую сторону в реэкспорте.

Почему я говорю о тактическом успехе? Дело в том, что сам механизм перетаможки — временный. Он работает, пока есть экспортные пошлины на нефть. Российский же налоговый маневр будет их уменьшать и сведет к нулю в 2024 году.

И если Минску не удастся договориться о какой-то форме компенсации за этот маневр, то белорусскую нефтепереработку ждут суровые времена. А с этой компенсацией пока — полный туман.

Неясно также, какой будет цена газа после 2019 года.

По всем этим вопросам союзникам предстоит так же тяжело, нудно торговаться. И между ними еще не раз будет искрить.

Проблема в том, что ни Союзное государство, ни ЕАЭС не работают как следует, двусторонним экономическим отношениям недостает прозрачности и рыночности, в них многое решается "по понятиям".

И потому два президента, например, вынуждены были, как сообщил сегодня Лукашенко, обсуждать в Сочи даже табачный рынок, акцизы, утилизационный сбор. Ну царское ли это дело?

Эти транши можно было получить давно

Ряд веб-ресурсов вынесли в заголовки заявление Лукашенко, что в ближайшее время Беларусь получит шестой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Звучит победно, но только для тех, кто не в курсе нюансов.

Дело в том, что по графику Минск уже давно должен был получить не только шестой, но и седьмой транш. Минфин надеялся, что два транша по 200 млн долларов каждый придут еще в первом квартале и уже заложил эти деньги в бюджет нынешнего года.

Но Евразийский банк развития придержал эти транши потому, что Беларусь не выполняла условия выделения кредита. В частности, у нас не внедрили вовремя систему оценки воздействия проектов нормативно-правовых актов на бизнес. А зарплаты (ну, это известный грешок) росли быстрее, чем производительность труда.

Полностью сегодняшнее заявление Лукашенко насчет кредита ЕФСР звучит так: "Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой — это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства".

Похоже, что с шестым траншем евразийского кредитора взяли на измор, но вопросы с его стороны остаются. И седьмой транш отнюдь не в кармане у белорусских властей. Так что ни о какой большой победе на финансовом фронте говорить не приходится.

Радуемся, что глубже влезаем в долги?

Кроме того, Минск хочет получить российский кредит в миллиард долларов в 2019 году. Сегодня Лукашенко сообщил: "Мы обсуждали [на переговорах в Сочи] вопрос о рефинансировании долга в один миллиард долларов. И здесь тоже отторжения не было никакого".

Ну, формулировка, мягко говоря, туманная. То есть торг вокруг этого кредита продолжится. И скорее всего, Москва его даст. Потому что — внимание! — иначе Минск с ней не сможет расплатиться по прежним займам. Белорусский дефолт России ни к чему.

Но для Беларуси это будет пиррова победа, потому что в итоге страна все глубже залезает в долговую яму, превращается в вечного должника России. Это плохо стыкуется с прозвучавшим в апреле в Овальном зале патетичным заявлением Лукашенко о том, что "будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов".

Тяжелым бременем стал и кредит на Белорусскую АЭС. На сегодняшнем совещании с членами правительства Лукашенко сообщил, что накануне в Сочи речь шла о том, чтобы продлить срок возврата кредита на строительство БелАЭС и снизить примерно до 3% процентную ставку по этому займу.

Добиться такого послабления было бы неплохо, и есть аргументы (россияне заваливают сроки строительства). Но давайте и здесь зрить в корень: а нужно ли было Беларуси в принципе затевать этот проект, влезать в долг на 10 млрд долларов, при том что сейчас власти ломают голову, куда девать электричество с будущей АЭС?

Короче, чтобы наделать долгов, много ума не надо. А вот расхлебать эту кашу будет теперь ой как непросто. И как бы впрямь это бремя не легло на будущие поколения.

Вот радуются большие начальники как дети: ура, снова удалось что-то выбить у Москвы. Но ведь по большому счету это не впрок. Как подчеркивают экономисты, зависимость от российской подпитки, и прежде всего от энергетических субсидий, делает нашу экономику слабой, уязвимой к внешним шокам. Вместо того чтобы ее реформировать, державные мужи выпрашивают у соседей очередную дозу допинга.

Да и что удалось выпросить, до конца не ясно. И что обещано взамен. Например, покрыт мраком тайны военно-политический блок переговоров в Сочи.

И вообще их итоги пока преподнесены нам лишь в трактовке белорусской стороны. Кремль молчит. Опыт показывает, что иногда в Минске склонны выдавать желаемое за действительное. Так что подождем комментариев из Москвы.