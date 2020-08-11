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Евгений Заичкин пострадал на митинге в Минске в ночь на 10 августа. Фотография молодого человека разошлась по сети, стала причиной сообщений о его гибели. Эта информация оказалась ложной, и опроверг ее сам Заичкин. Телеканал "Дождь" связался с Евгением.
Журналисты поговорили с Евгением Заичкиным, которого считали погибшим на протестах в Минске
© Reuters / Scanpix

Как рассказал Евгений, увидев силовиков, он встал на колени, поднял руки. Но такие действия не остановили представителей правоохранительных органов. Евгения избили, затем доставили в больницу, где с ним беседовал полицейский.

Сейчас Евгений ждет вызова в полицию. Чем для него закончится акция протеста молодой человек не знает.

Евгений рассказал, что работает строителем, последние 5-6 лет в Европе, в том числе в Литве. Но молодому человеку пришлось вернуться в Беларусь на фоне пандемии `Covid-19. После выборов Евгений планировал вновь уезжать на заработки.

Интервью с Заичкиным можно посмотреть здесь.

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