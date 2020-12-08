Жителя Минска приговорили к двум годам колонии за надпись "Не забудем" на тротуаре

Суд признал Максима Павлющика виновным в хулиганстве, совершенном повторно либо группой лиц. 25-летнюю "сообщницу" мужчины Марию Бобович приговорили к 1,5 года "домашней химии" - ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Ее отпустили из суда с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Молодые люди не были знакомы друг с другом. Павлющик подошел к Бобович на улице, когда она наносила надпись возле мемориала Тарайковскому, и попросил кисточку, чтобы закончить фразу.

В ходе суда с обоих фигурантов сняли обвинение в умышленном уничтожении либо повреждении имущества в связи с тем, что городские власти оценили нанесенный ими ущерб всего в 211 белорусских рублей (около 80 долларов), хотя первоначально ущерб оценивался в 7,5 тысячи рублей. Также в ходе суда выяснилось, что надписи не были циничными.

Максим Павлющик ранее был судим по ст. 339 (хулиганство), наказание отбыл. Его и Марию Бобович правозащитники признали политзаключенными.

В последнем слове Максим Павлющик, не сдерживая слез, извинился перед судом и родственниками. Он сказал, что ему стыдно за поступок. Максим попросил дать ему шанс в виде максимального срока "домашней химии", чтобы быть с родными. Обвиняемый также обратился к своей беременной девушке: "Мы обязательно распишемся".

Адвокат Павлющика Александр Филанович настаивал, что потребительские свойства плитки, на которую была нанесена надпись, не изменились - она осталась на месте, по ней все так же можно ходить, а проводились лишь работы по уборке.

"Обычный человек, который рисует "Я люблю Свету" - он совершает хулиганские действия? Максимум, по какой статье можно квалифицировать это дело, - это 17.1 КоАП (мелкое хулиганство)", - пояснил защитник.

По его словам, в действиях Павлющика нет уголовного преступления. Адвокат призвал придерживаться принципов гуманизма и соразмерности наказания.

Александр Тарайковский погиб у станции метро "Пушкинская" 10 августа во время протестов против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По версии властей, в руках у Тарайковского взорвалось неизвестное устройство. Conflict Intelligence Team изучила фотографии и видео с площади и предположила, что протестующего могли застрелить силовики, а именно один из бойцов спецназа КГБ Беларуси "Альфа" или спецназа МВД "Алмаз".

В начале ноября СК приостановил проверку по поводу гибели Тарайковского, уголовное дело так и не возбудили. Рядом с местом его гибели организовали народный мемориал с цветами и надписью "Не забудем", но его уничтожили силовики.

Коммунальники периодически посыпали надпись "Не забудем" технической солью, но она появлялась вновь.