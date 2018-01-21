1 января потребности Германии в электричестве впервые на 95% обеспечивались возобновляемыми источниками. Эта новогодняя новость осталась незамеченной на фоне длинных праздников. Deutsche Welle оговаривается, что «полный переход 83-миллионной страны на "зеленое электричество" длился, естественно, всего несколько часов. Затем немецкая электроэнергетика вернулась к своему обычному состоянию».

Этот символический рекорд стал возможным благодаря сочетанию сильного ветра, яркого солнца и снижения потребления электричества.

А «обычное состояние» энергетики в Германии сегодня — это почти вертикальный рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Ветер, биомасса, солнце и гидроэлектростанции дают уже треть электричества для страны.

При этом в 2022 году в ФРГ будет закрыта последняя АЭС. Действительно, какой смысл в работе реакторов, если в декабре 2017 года, по данным Международного экономического форума возобновляемых источников энергии, только от ветрогенераторов было получено в два раза больше электричества (14,6 млрд кВт ч), чем от АЭС (7,2 млрд кВт ч).

Германия — не маленькая страна, а флагман Евросоюза. ВВП Германии составляет пятую часть ВВП всего ЕС. Ведущая экономика Европы отказывается от атомной энергетики, заменяя ее возобновляемой. А мы-то с вами привыкли к умным разговорам ученых, государственных деятелей и вроде как аналитиков из этой сферы, рассуждающих о том, что ветро-, солнце- и биоэнергетика — это малозначительная блажь всяческих фанатичных зеленых и около них.

В последние годы нам настойчиво внушают, что строительство собственной АЭС и ее последующая эксплуатация поднимет на небывалую высоту технологический уровень всех отраслей народного хозяйства. Что-то здесь не так!

Попытаемся разобраться.

Как обстоят дела в других странах?

Доля выработки электроэнергии на АЭС уже снизилась до психологически значимой величины. В трех десятках стран атомные станции суммарно вырабатывают чуть больше 10% всей мировой электроэнергии. Более половины суммарной атомной энергии производят три страны — США, Франция и Китай. За последние два десятилетия доля атомной энергии снизилась почти в два раза.

США и Франция не спешат строить новые АЭС. В США после более чем тридцатилетней паузы запустили с нуля всего четыре атомных проекта, коммерческому успеху которых угрожает тамошняя «сланцевая революция», а во Франции вот уже десять лет строится единственная новая АЭС — «Фламанвиль-3».

Учитывая, что возраст большинства реакторов приближается к 40 годам, очевидно, что атомная энергетика отнюдь не прогрессирует и в странах-лидерах.

Китай, конечно, стоит здесь особняком, осуществляя строительство сразу 19 реакторов. Но и здесь не все так просто. В развитие возобновляемых источников энергии Китай вкладывает сегодня в пять раз больше, чем в развитие атомной энергетики. К 2020 году в эту отрасль будет инвестирована колоссальная сумма в 360 млрд долларов.

Россия сегодня не может похвастаться прогрессом в атомной сфере. «Мировой рынок строительства новых атомных электростанций сокращается, возможности строительства новых крупных АЭС за рубежом практически исчерпаны», — об этом на форуме «Технопром-2017» в Новосибирске заявил заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Першуков.

Показательным является отказ от продолжения строительства Балтийской АЭС в Калининграде.

У американо-японских атомщиков дела обстоят еще хуже. Один из основных строителей АЭС в мире компания Westinghouse, принадлежащая японской Toshiba, заявила о банкротстве. Toshiba получила многомиллиардные убытки в связи с деятельностью Westinghouse Electric.

Еще один атомный лидер — французская AREVA-Siemens — споткнулся о свой финский долгострой Olkiluoto Nuclear Power Plant, цена строительства которого уже возросла в несколько раз с 2005 года. «Стройка века» может быть заморожена ввиду как финансовых, так и технических причин. По заключению многих экспертов, в последние несколько лет компания превратилась в генератор убытков.

Мы с вами живем в Европе. Здесь сегодня 15 стран владеют АЭС, если не считать страны бывшего СССР. Из 10 стран, производящих суммарно около 80% всего европейского ВВП, в двух атомных станций нет и не предвидится. Это Польша и Италия.

В шести странах существуют программы завершения работы АЭС. Навсегда они будут закрыты в период с 2022 по 2034 годы. Решения принимались правительствами, парламентами и гражданами на референдумах. Даже в плотно сидящей на атомной игле Франции планируется уменьшить долю ядерной энергетики с нынешних 73% до 50% к 2025 году. А Австрия пошла вообще на радикальные меры, запретив импорт электроэнергии, произведенной на АЭС.

Среди самых стойких крупных пользователей атомной энергии остается Великобритания. Начавшееся после почти четвертьвекового перерыва строительство АЭС Hinkley Point C называют самым дорогим атомным проектом, когда либо реализовывавшемся в мире.

Но и в этой стране инвестиции в ВИЭ растут опережающими темпами, что позволило увеличить долю производимой «чистой» электроэнергии почти до четверти. В 2016 году Великобритания была европейским лидером по размеру инвестиций в возобновляемую энергетику третий год подряд, увеличив их до 26 млрд долларов, сообщается в докладе Bloomberg New Energy Finance.

Есть в Европе еще несколько некрупных стран, использующих АЭС и не собирающихся в ближайшем будущем закрывать их. Как правило, это страны, испытывающие трудности в развитии своих генерирующих мощностей. Мы сознательно не рассматриваем их позицию, так как они не являются источниками передовых технологий в сфере энергетики, а в чистом виде их реципиентами.

Поставили на зеро

Итак, развитие энергетических событий в мире в целом и в Европе, в частности, заставляет сомневаться в правильности выбора в пользу атомной энергетики в нашей небогатой стране.

Мы видим, что развитые страны, являющиеся источниками большинства новых технологий, сворачивают ядерные программы до нуля или уменьшают «атомную» долю в общем объеме производимой энергии. При этом вкладываются колоссальные средства в развитие возобновляемой энергетики.

Мы же, похоже, сделали ставку на весьма дорогую и в значительной степени устаревшую технологию в ущерб развитию новых, перспективных, наукоемких и, что немаловажно, более экологичных и дешевых.

Возможно, существует некие задумки экономического характера, которые сулят немалый гешефт нашему государству и каждому белорусу?

Тоже не похоже. Ведь не только 10-миллиардный кредит и проценты по нему лягут в основу расходов на строительство и эксплуатацию БелАЭС.

Приплюсуйте сюда стоимость строительства или переоборудования резервных мощностей и новых линий электропередачи, без которых встроить мощную АЭС в существующую энергосистему невозможно. А еще будут расходы на весьма дорогостоящую работу с отходами, радиационный мониторинг местности, охрану зоны станции, в том числе и противовоздушную, охрану при транспортировке топлива и отходов, страховки на случай радиационной (не дай Бог) аварии.

Кстати, стоимость переработки одного килограмма отработавшего топлива уже приближается к тысяче долларов. А в двух реакторах БелАЭС таких килограммов будет почти двести тысяч. Считайте!

Немалы и обычные для такого крупного производства затраты на оплату труда персонала, текущий ремонт и поддержку оборудования в рабочем состоянии, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, амортизацию и топливо.

Топливо для АЭС будет эксклюзивным — только от российской корпорации ТВЭЛ. Другое покупать запрещено как контрактом, так и технологическими особенностями реактора. Это к вопросу об энергетической независимости.

И самое главное — расходы на остановку, выдержку и демонтаж отработавшей ресурс АЭС, которые составляют на сегодня уже половину стоимости строительства. А стоимость растет по мере ужесточения экологических требований.

Конечно, бремя этих расходов мы с вами не ощутим, а вот ближайшие потомки, уверен, помянут нас не слишком добрым словом, разгребая радиоактивный мусор.

Продать электричество никому из соседей, как выяснилось, не удастся. А ведь производство строилось как экспортно-ориентированное. Внутренний же потребитель будет не в состоянии переварить дополнительные 14-16 млрд кВт ч.

Чиновники высоких рангов явно погорячились, когда заявили, что возможен перевод на электричество всех видов транспорта, систем отопления, а также тех производств, где можно вместо углеводородов использовать электроэнергию, забыв о том, что эта масштабная реконструкция потребует колоссальных средств.

Таким образом, похоже, если говорить простым языком, мы с вами влетели. И по-крупному...