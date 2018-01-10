Государство бюджетников не бросит

Средняя номинальная начисленная заработная плата в ноябре по сравнению с октябрем снизилась на 4,1 рубля (на 0,5%) и составила 836,9 рубля (в октябре — 841 рубль).

В бюджетных организациях в январе-ноябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года средняя зарплата увеличилась на 2,9%, в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,8%. В бюджетной сфере в среднем по стране в январе-ноябре зарабатывали 604,9 рубля, в ноябре — 637,4 рубля.

Статьи по теме: Соседи: Кто из белорусов зарабатывает заветную тысячу рублей

какие зарплаты в регионах можно посмотреть здесь.

Бизнес не готов необоснованно поднимать зарплаты. В частном секторе экономики динамика зарплат зависит от эффективности бизнеса и производительности труда, отметила в комментарии для Naviny.by Ольга Надточаева — руководитель направления «Исследования рынка труда» консалтинговой компании «Здесь и Сейчас».

«Зарплаты растут в соответствии с тем, как развивается экономика, интенсивного роста которой в прошлом году не было. Скорее, в 2017 году было больше ожиданий, оптимизма по поводу активного развития, чем конкретных результатов, что и отразилось на зарплатах работников. Кризис миновал, восстановление идет, но не очень быстрыми темпами», — сказала Ольга Надточаева.

Она убеждена, что рост зарплат без роста производительности труда — «это путь в никуда, это плохо для экономики». «В проигрыше остаются все: и наниматель, так как бизнес умирает, и работник, так как в результате остается без работы», — отметила Ольга Надточаева.

Она обратила внимание на то обстоятельство, что во многом рынок труда вышел из кризиса, «потому что люди перестали бегать в поиске высоких зарплат, а на своем рабочем месте стали показывать лучшее, на что способны».

«Это дает шанс медленно идти вперед. Если зарплаты опять будут необоснованно расти, опережая рост производительности труда, мы неминуемо вернемся в кризис», — уверена эксперт.

Неквалифицированной рабочей силе на рынке труда ловить нечего

По словам Ольги Надточаевой, «позитивные изменения на рынке оказали влияние на поведение тех, кто находится в поиске работы».

«Многие ошибочно решили, что могут диктовать нанимателям свои условия по зарплате. Однако рынок еще не такой. Основная причина в том, что вакансии в основном открываются не как результат развития и расширения бизнеса, а как следствие замены ушедшего специалиста или в результате реструктуризации и оптимизации штата. Условия по найму продолжает диктовать работодатель, исходя из своих финансовых возможностей и бюджета, пусть и не так жестко, как в докризисный период», — подчеркнула специалист.

Ольга Надточаева отметила, что «растет стоимость жизни, и растут зарплатные ожидания». «Это логично. Но в настоящее время работодатели крайне ограничены в ресурсах и не имеют возможности «покупать» на рынке работника за цену, которую он сам назначает. Наниматели готовы платить за показанные работниками результаты работы», — сказала специалист.

Согласно исследованиям рынка труда, проведенного компанией «Здесь и Сейчас», в бизнес-среде сегодня наблюдается тренд, согласно которому компании готовы затратить больше времени и усилий на поиск именно того сотрудника, который в полной мере соответствует их требованиям.

«Компании ищут таланты. Они не хотят нанимать любого, а ищут человека, который компетентен, искренне заинтересован в работе, готов показывать результат, для которого помимо денег в работе еще что-то важно», — отметила Ольга Надточаева.

По ее словам, сейчас есть определенные сложности «в наборе адекватного рабочего персонала, потому что конкуренция в этом сегменте снизилась».

«Значительна часть тех, кто находится в поиске рабочих вакансий, — это люди без опыта работы, имеющие дисциплинарные нарушения, освободившиеся из мест лишения свободы, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью. Многие люди в принципе не хотят работать, но стоят на бирже, исходя из каких-то личных соображений. И среди таких людей сложно выбрать специалиста мечты», — сказала эксперт.

По ее мнению, если дефицит рабочих будет сохраняться, это ускорит ориентацию компаний на автоматизацию и роботизацию определенных процессов, а это значит, что для неквалифицированной или не имеющей специального образования рабочей силы возможностей найти работу будет все меньше.