По данным на 13.30 субботы, запрет введен во всех районах Брестской области. Также запрещено посещать леса в Гомельской области — за исключением лесов в Октябрьском районе.
Под запрет также попали леса в 7 районах Витебской, в 7 районах Гродненской, 18 районах Минской и 14 районах Могилевской областей.
Запрет введен в связи с высоким риском пожаров из-за аномально жаркой погоды.
Это уже второй массовый запрет на посещение лесов в этом году. Напомним, в апреле под запретом были все леса Беларуси.
В период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.
Запрет на посещение лесов введен в 82 районах Беларуси
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