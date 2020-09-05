Как заявил он в интервью Bild am Sonntag, «Европейский союз не признал результаты президентских выборов и уже принял решение о санкциях. Если Лукашенко не отреагирует, будут новые санкции».

По словам главы МИД, передает DW, от Лукашенко ожидают переговоров с оппозицией, назначения новых выборов, прекращения задержаний протестующих и насилия в отношении мирных демонстрантов, уважения прав человека и свободы прессы.