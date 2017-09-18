Начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов заявил БелаПАН, что данная информация — фейк.

По словам Пристромова, на территории Гомельской области на выходных не было зарегистрировано такого преступления, как групповое изнасилование.

«Мы предполагаем, что аккаунт в твиттере был взломан, и неизвестные личности разместили там информацию, не соответствующую действительности», — отметил представитель УВД

«В настоящее время во взаимодействии со службой поддержки твиттера решаем этот вопрос», — отметил Пристромов.

Некоторые ресурсы успели сделать сделать скрин твиттера УВД Гомельского облисполкома с фейковой новостью. Но эти скрины отличаются — у кого-то изнасилование совершили «трое военнослужащих», у других — «трое российских военнослужащих».

Отметим, что текст сообщения написан с несколькими грамматическими ошибками.

Напомним, что минувшей зимой Литва также едва не стала жертвой провокации. Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис и депутаты получили письмо, в котором было сказано, что немецкие военные в Йонаве изнасиловали несовершеннолетнюю воспитанницу детского дома. Оказалось, что это была ложь.

Такие же письма по электронной почте получила и литовская полиция. Человек, назвавший вымышленную фамилию, сообщил, что 10 февраля в Йонавском районе мужчины в военной униформе изнасиловали 15-летнюю девушку. Написавший письмо человек утверждал, что это сделали немецкие военные. Пресс-секретарь Пранцкетиса Даля Венцявичене сказала DELFI, что это письмо сразу же было выслано всем ответственным ведомствам: Департаменту госбезопасности, Минобороны, МВД, поскольку его содержание вызвало подозрение.

Полиция проверила информацию. Информация не подтвердилась. После проведения расследования выяснилось, что никакого изнасилования не было. В Главном комиссариате Каунасского округа было начато расследование в связи с ложным сообщением о выдуманном преступлении. Подозревают, что это могла быть провокация, направленная против членства Литвы в НАТО и размещения в Литве батальона союзнических сил.

Министр обороны Литвы тогда заявил, что ложное сообщение направленное против немецких военных в Литве могло быть российской атакой.