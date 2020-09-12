«США надеются, что Путин поднимет тему, которой обеспокоены в Вашингтоне, относительно неправомерных задержаний людей и применения насилия в отношении мирных граждан и российских журналистов», — приводит «ГА» слова высокопоставленного дипломата.
Он предупредил, что Россия не должна «поддерживать подобный режим, который прибегает к такому насилию в отношении мирных граждан, которые лишь пытаются воспользоваться закрепленными в Конституции свободой собраний и свободой слова».
Биган считает, что «если Кремль продолжит двигаться по этому пути, то он рискует оказаться в ситуации, когда белорусы, которые сейчас не имеют претензий к России, отвернутся от нее».
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