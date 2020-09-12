aA
По мнению госсекретаря США Стивена Бигана, Россия должна сыграть свою роль в том, чтобы в Беларуси было прекращено насилие против мирных демонстрантов и уважался принцип верховенства закона.
Stephenas Biegunas
Stephenas Biegunas
© Reuters / Scanpix

«США надеются, что Путин поднимет тему, которой обеспокоены в Вашингтоне, относительно неправомерных задержаний людей и применения насилия в отношении мирных граждан и российских журналистов», — приводит «ГА» слова высокопоставленного дипломата.

Он предупредил, что Россия не должна «поддерживать подобный режим, который прибегает к такому насилию в отношении мирных граждан, которые лишь пытаются воспользоваться закрепленными в Конституции свободой собраний и свободой слова».

Биган считает, что «если Кремль продолжит двигаться по этому пути, то он рискует оказаться в ситуации, когда белорусы, которые сейчас не имеют претензий к России, отвернутся от нее».

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

naviny.by
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Прогноз экономиста: есть угроза роста безработицы в Литве (26)

Уровень безработицы в Литве продолжает расти – с...

В Литве зафиксировали 53 новых случая коронавируса (22)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Тихановская отпраздновала день рождения в Вильнюсе: за свою безопасность я спокойна, но очень боюсь за белорусов (268)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...

В выходные дни в Гарюнай проходит ярмарка антиквариата

В эти выходные в Вильнюсе , в Гарюнай , проходит ярмарка...

Artemijus Troickis Aleksejus Navalnas Aliaksandras Lukašenka Grybai / „Facebook“ grupės „Grybautojai“ nario Jaroslav nuotr.

"Delfi Главное": сокращение срока изоляции, нелегальные питомники, Навальный пришел в сознание, Лукашенко "пересидел" и Артемий Троицкий - "Без маски" (47)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

|Maža didelių žinių kaina