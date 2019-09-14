Как сообщает БелаПАН, скандал в гомельской школе начался после того, как сайт "Сильные новости" опубликовал видео, на котором учительница угрожает школьнику: держит в руках парту и говорит: "Я пойду в тюрьму, но тебе (…) будет".

После публикации видео в школе прошло родительское собрание. Родителям четвероклассника принесли извинения — как и другим родителям. Учительница проработала в школе 35 лет, не имела взысканий. В этом году она вела 2-й класс, в 4-м, где произошел инцидент, была на замене.

"Факты, изложенные в видео, нашли свое подтверждение. Учительница писала объяснительную директору, она осознает свои действия как неправильные. Мы сожалеем, что так получилось. Я прошу и педагогов, и родителей о том, чтобы между ними не было разделения. Все должны быть едины, иметь единые взгляды на требования, этические нормы, чтобы единство приносило положительные моменты. Детей нужно воспитывать так, чтобы не возникали такие случаи, чтобы дети вели себя достойно — в школе, на улице. Многие родители жалеют, хотят, чтобы учительница осталась в школе. К ней была очередь в первый класс — люди шли на ее имя, опыт, результаты. Ну а то, что получилось, — ну какие могут быть оправдания? Общественность увидела действия учительницы, которые не совместимы с ее работой, этическими нормами", — пояснил журналистам Порошин.

Вместе с тем родители второклассников сожалели, что учительницу уволили. В беседе с журналистами они высказывались, что авторитет учителя "сведен к нулю" и во всем виноваты родители, которые плохо воспитывают своих детей. По их мнению, четвероклассник спровоцировал учительницу.

Родители учеников 4-го класса, в котором произошел конфликт, не имеют однозначного мнения по этому поводу: некоторые высказались за увольнение учительницы, кто-то — против.