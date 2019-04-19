— Почему мы не можем по нормальным ценам накормить свой народ? Одна из причин — заигрались в рынок и демократию в экономике, — сказал Лукашенко. — Повторяю последний раз правительству и особенно министерству антимонопольного развития и торговли и профсоюзам, которым я получил контролировать ценообразование от имени народа. Выбирайте любой путь, но жалоб людей на непомерный рост цен на 20 позиций [потребительских товаров], от которых зависит жизнь, прежде всего малообеспеченных и пенсионеров, не должно быть. Цены должны быть приемлемыми.

Глава государства призвал не бояться, что «на Востоке или Западе будут критиковать, что мы неправильными методами будем регулировать цены». «Да плевать, что скажут там, важно, что скажет собственный народ», — пояснил он. «Если цены начинают расти, правительство и органы местной власти должны незамедлительно реагировать. При этом речь не идет о том, что цены надо загнуть так, что товаропроизводители или торговля уйдет из этой сферы», — сказал Лукашенко и отметил, что в торговле есть много «зазоров, по карманам раскладывается денег».

Вместе с тем Александр Лукашенко потребовал от правительства создать среду для честной и здоровой конкуренции. «В отдельных монопольных отраслях есть попытки диктовать свои цены и тарифы. Жестко пресекайте ценовой сговор, отменяйте всякие индивидуальные льготы», — сказал он.