Он начал свое выступление с того, что поблагодарил собравшихся за то, что пришли. Люди приветствовали президента и кричали: «Мы вас любим!».

— Я не хотел вас звать на эту площадь. У вас много дел. Вы собираете хлеб, готовите детей в школу. Я помню 90-е. Здесь стояли люди — рабочие — с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь, — заявил Лукашенко.

В ответ слышно: «Спасибо!»

— На митингах и площадях мы уничтожили то, что было нам дано Богом, — империю, без которой не решался ни один вопрос. Получили кровавый обрубок этой империи.

Лукашенко напомнил, что его просили

— Вы просили зарплату в 20 долларов, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили, не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просил меня, совсем неопытного человека отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили независимое суверенное государство. Время выбрало нас, и мы это сделали! Хочу спросить: чего вы хотите сейчас?

— Мира!

— Вы ходите свободы?

— Нет!

— Скажите тогда какой!

— Мирной!

— Вы хотите перемен?

— Нет.

— Каких? Что будем менять?

— Ничего!

В ответ слышны возгласы благодарности: «За Батьку!» и «Батька — молодец!».

Lukašenka mitinge © Itar-Tass / Scanpix

«Я позвал вас не для того, чтобы вы меня не защитили. Я позвал вас, чтобы вы смогли защитить свою независимость, своих жен, сестер и детей.

Я хочу обратиться к тем, кто сегодня заблудший, кто дезориентирован: чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите какой? Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем.

Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ.

Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.

Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций! Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет? Бандиты и урки!

Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну

Не позорьте страну, которой все в мире завидовали. Все хотят, чтобы мы встали на колени. Не встанем.

Они выползут из своих нор. Ими управляют чужие люди, кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси под Минском, как в 1939-м. Мы все станем Брестской крепостью — но страну не отдадим.

Загубите первого президента — это будет начало вашего конца. Будете стоять на коленях.

Я вас предупреждал: выборы будут интересными, а после выборов еще интереснее. Как в воду глядел».

Организация ”Белая Русь” объявила о проведении митинга в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Он должен был начаться в 12:00 на площади Независимости у Дома правительства в Минске.

Как передают независимые телеграмм-каналы, на него свозят бюджетников со всех краев Беларуси. Многих, кто связан с госслужбой, например, военных, просят прийти в к Дому правительства. Некоторых заманивают туда обманом — под видом родительского собрания, передают анонимные источники.

Бюджетников из Бреста везут на митинг Лукашенко на спецпоезде. Без билетов — в вагоны пускали по спискам. Около двух тысяч людей — ”Белсат”.