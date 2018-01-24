Задержанному в Украине белорусу вынесли обвинительное заключение: грозит 10-15 лет

Белорусу инкриминируют ч. 1 ст. 114 УК Украины «Шпионаж. Передача или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства». Если вина белоруса будет доказана, его могут посадить на 10−15 лет. Также по статье предусмотрена возможность конфискации имущества.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО Чернигова. Срок содержания под стражей ему продлили почти до конца февраля. Теперь дело будет направлено прокурору, который после проверки может направить обвинительный акт в суд.

За что задержали белоруса?

Гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. С июня его держат в черниговском СИЗО. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.

Генеральная прокуратура Беларуси считает, что уголовное дело против белоруса, задержанного за шпионаж в Украине, имеет политический подтекст, и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа».

Например, как рассказала Генпрокуратура, украинская сторона сообщала, что задержанный, действуя в интересах третьей стороны, собирал на территории Украины составляющие государственную тайну в сфере обороноспособности Украины сведения о ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Полученную информацию он зашифровал и хранил на карте памяти своего мобильного телефона. Но белорусскими следователями была получена дополнительная информация, согласно которой файл с данными был закачан в телефон не самим задержанным, а его украинским товарищем, действовавшим под контролем Службы безопасности Украины.

Белорусская Генпрокуратура также считает, что нетщательное расследование дела «ставит под сомнение беспристрастность украинской Фемиды и отсутствие политического подтекста в данном деле».​​​