Женщина доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите, заявляют в штабе.

Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ находятся более 20 человек по данному делу. Это бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур, которые тесно сотрудничали с банком. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток.

Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.

15 июня Национальный банк ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Ее главой стала Надежда Ермакова, которая до 2014 года руководила Беларусбанком и Нацбанком.