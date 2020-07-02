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Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора Бабарико, работавшая с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, в среду вечером задержана ДФР, сообщает штаб Бабарико.
Viktoras Babarika
Viktoras Babarika
© Itar-Tass / Scanpix

Женщина доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите, заявляют в штабе.

Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ находятся более 20 человек по данному делу. Это бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур, которые тесно сотрудничали с банком. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток.

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Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.

15 июня Национальный банк ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Ее главой стала Надежда Ермакова, которая до 2014 года руководила Беларусбанком и Нацбанком.

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