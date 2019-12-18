Задержан один из организаторов протеста против интеграции Беларуси с Россией

Сотрудники ОМОНа задержали в Минске сопредседателя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца. Он вошел в оргкомитет акции против интеграции Беларуси с Россией, планируемой на 20 декабря.
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Один из оппозиционных лидеров Беларуси, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец задержан сотрудниками ОМОНа около своего дома в Минске. Об этом супруга политика Ольга сообщила Deutsche Welle в среду, 18 декабря. Правоохранители в беседе с родными подтвердили задержание политика, однако отказались дать какую-либо информацию о его местонахождении, несмотря на то, что с момента инцидента прошло более 5 часов, подчеркнула супруга Северинца.

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В Минске 7 декабря прошли протесты против соглашения об углубленной интеграции Беларуси с Россией. Павел Северинец в ходе акции призвал продолжить протесты на следующий день. Акции не были согласованы с властями, но в целом прошли мирно. В них приняли участие несколько сотен человек.

Аналогичная акция ожидается в белорусской столице вечером 20 декабря. Ее оргкомитет, в который входит Северинец, 18 декабря опубликовал обращение к силовикам с призывом "не запятнать свою служебную честь и гражданское достоинство лжесвидетельствами, фальсификациями и другими репрессивными, преступными действиями".

Переговоры об интеграции Беларуси и России

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко по интеграционному плану начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Президенты обеих государств 7 декабря провели переговоры в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции. Следующая встреча лидеров России и Беларуси состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.

Deutsche Welle
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