Статкевич собирался приехать на площадь Свободы, чтобы провести молебен у Свято-Духова кафедрального собора. О своих планах он сообщил в «Фейсбуке» несколько дней назад.
«Ситуация складывается так, что нам запрещено любое неразрешенное проявление публичной активности. Есть одна форма проявления позиции — это общая молитва, молитвенный сход, и, по их законам, он должен происходить беспрепятственно — и в Куропатах, и при территории храмов. Мы хотим высказать нашу тревогу, боль и отчаяние в связи с издевательством над христианскими ценностями», — отметил Статкевич.
Белорусский национальный конгресс направил руководству католической и православной церквей письмо с просьбой о встрече для обсуждения ситуации в Куропатах. Письмо было отправлено вечером 4 апреля, после того как по решению властей в Куропатах было снесено 70 деревянных крестов, установленных общественными активистами летом прошлого года.
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