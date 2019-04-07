7 апреля оппозиционный политик Николай Статкевич, сопредседатель Белорусского национального конгресса (не зарегистрирован в Беларуси), задержан на выходе из своего дома в Минске, сообщает БелаПАН.
Николай Статкевич
© AP/ Scanpix

Статкевич собирался приехать на площадь Свободы, чтобы провести молебен у Свято-Духова кафедрального собора. О своих планах он сообщил в «Фейсбуке» несколько дней назад.

«Ситуация складывается так, что нам запрещено любое неразрешенное проявление публичной активности. Есть одна форма проявления позиции — это общая молитва, молитвенный сход, и, по их законам, он должен происходить беспрепятственно — и в Куропатах, и при территории храмов. Мы хотим высказать нашу тревогу, боль и отчаяние в связи с издевательством над христианскими ценностями», — отметил Статкевич.

Белорусский национальный конгресс направил руководству католической и православной церквей письмо с просьбой о встрече для обсуждения ситуации в Куропатах. Письмо было отправлено вечером 4 апреля, после того как по решению властей в Куропатах было снесено 70 деревянных крестов, установленных общественными активистами летом прошлого года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Николай Статкевич: у белорусов 500-летняя партизанская традиция, второго Крыма здесь не будет (341)

Белорусы смотрят на мир глазами российского...

Оппозиционеры в Минске отметили окончание ВМВ у могли советских солдат (11)

Представители Белорусского национального конгресса...

Лидеры белорусской оппозиции, правозащитники и журналисты поздравляют Литву со 100-летием (13)

Белорусские оппозиционные лидеры, общественные...

Беларусь

Задержан Николай Статкевич (49)

7 апреля оппозиционный политик Николай Статкевич,...

В урочище Куропаты под Минском около 200 человек прошли крестным ходом (3)

Вечером в четверг в Куропатах собрались люди, чтобы...

Беларусь просит Россию продлить кредит на БелАЭС на 10 лет (11)

Беларусь и Россия обсуждают возможность продления...

ВИДЕО: в Минске у мемориала Куропаты сносят кресты в память о жертвах сталинских репрессий (16)

Утром 4 апреля у мемориала в Куропатах в Минске рабочие...

Ненужный герой? Реакция Беларуси на обнаружение останков Кастуся Калиновского (10)

Белорусские власти еще не определили свое отношение к...

TOP новостей

Рассказ фельдшера о своей работе: бытовые конфликты, скорая, как такси для бездомных (16)

Жительница Каунаса Грета Лабутите – студентка-медик...

Сара из Македонии полюбила Клайпеду и открыла в городе особое место (1)

Бывшая студентка Клайпедского университета Сара из...

Теща Доктораса: зять угрожает мне убийством (8)

7 апреля утром каунасская полиция получила зов о помощи...

Погода в Литве: ожидается резкое похолодание (2)

В воскресенье в Литве ожидается малооблачная погода....

Задержан Николай Статкевич (49)

7 апреля оппозиционный политик Николай Статкевич,...