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Задержана и помещена в СИЗО КГБ друг семьи Виктора Бабарико, член его инициативной группы, координатор по одному из районов Минска Светлана Купреева, сообщил вечером 15 июня штаб претендента на пост президента.
Задержали координатора инициативной группы Бабарико. Она в СИЗО КГБ
© Reuters / Scanpix

Купреева была задержана у себя дома утром 11 июня. В квартире в присутствии ее 81-летней матери начали проводить обыск, а саму Светлану без вещей и сменной одежды увезли работники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, говорится в сообщении штаба. Вечером подруге Купреевой сообщили по телефону, что она задержана и будет находиться в СИЗО КГБ.

На следующий день Купреева была допрошена, но не освобождена.

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«По истечении 72 часов ее также не выпустили, что может означать лишь то, что была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом о заключении под стражу ДФР не уведомил ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой. Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания», — отмечает штаб Бабарико.

В сообщении подчеркивается, что Купреева «никогда не работала ни в “Белгазпромбанке”, ни в компаниях “ПриватЛизинг”, “Кампари”, “Кентавр” и др.», «с менеджерами этих организаций Купреева совместной деятельностью не связана».

Адвокату отказано в посещении Купреевой «в связи с коронавирусом». При этом штаб Бабарико отмечает, что «уже около трех месяцев адвокатам отказывают в посещении клиентов в СИЗО КГБ, ссылаясь на профилактические меры; эти меры, однако, не являются препятствием для общения с заключенными ни для следователей, ни для оперативников».

Жалобы на незаконность и необоснованность задержания, поданные Купреевой и ее адвокатом, «в установленный законом срок не рассмотрены».

Сейчас «производится процедура описи и ареста имущества, находящегося по месту проживания Светланы Купреевой».

Член инициативной группы «является не единственной задержанной».

Штаб претендента призывает сотрудников следственных органов «строго соблюдать нормы уголовно-процессуального законодательства», а журналистов и правозащитников просит «следить за развитием событий».

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других компаний прошли обыски. На следующий день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил журналистам, что департамент финансовых расследований КГК располагает доказательствами причастности Виктора Бабарико к противоправной деятельности.

Тертель также сообщил, что возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По словам Тертеля, по делу задержаны 15 человек — «топ-менеджеры “Белгазпромбанка” из числа руководителей первого звена и различного уровня», а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.

Александр Лукашенко во время поездки в Полоцк 12 июня заявил, что КГК проверяет «Белгазпромбанк» по его поручению. При этом он утверждает, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Виктор Бабарико утверждает обратное. «Власти показали, что готовы использовать любые средства для недопущения честных выборов», — заявил он сразу после обысков. При этом Бабарико подчеркнул, что не намерен прекращать свое участие в избирательной кампании.

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naviny.by
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