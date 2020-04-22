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Бывший нападающий национальной сборной Беларуси и минского "Динамо" Дмитрий Мелешко огорчен, что СМИ интересует не его здоровье, а контакты с президентом.
Aleksandras Lukašenka
Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

Хоккеист играет за команду Александра Лукашенко, а поэтому известие о его заражении коронавирусом вызвало большой интерес у журналистов.

По словам Мелешко, в настоящее время у него "самочувствие нормальное, стабильное". Он говорит, что "спокойно" относится к тому факту, что пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила о его болезни.

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"Но поднялся такой ажиотаж. Звонят журналисты, не спрашивают о моем здоровье, не хотят пожелать мне хорошего самочувствия, их интересует какая-то информация, чтобы что-то написать. Это просто даже не по-человечески. Им просто хотелось какой-то горячей новости", — приводит svaboda.org слова Дмитрия.

Он рассказал, что 11 апреля "была игра, и все, больше контактов с президентом у меня не было".

В то же время, подчеркнул хоккеист, он не знает, когда заболел.

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naviny.by
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