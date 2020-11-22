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За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1564 новых случая COVID-19, скончалось семь человек c коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки в Беларуси зарегистрировали 1564 новых случая COVID-19
© Itar-Tass / Scanpix

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 123 999, умерло 1096 человек. 21 ноября было зафиксировано 1588 зараженных и восемь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 103 848 пациентов (1735 за последние сутки). Проведено 3 074 066 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 32 682.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

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naviny.by
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