За сутки в Беларуси зарегистрировали 1564 новых случая COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 123 999, умерло 1096 человек. 21 ноября было зафиксировано 1588 зараженных и восемь смертей.
Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 103 848 пациентов (1735 за последние сутки). Проведено 3 074 066 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 32 682.
Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.
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