Приговором суда девушка признана виновной в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств и в незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза.

На основании частей 2, 6 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

5 мая этого года в ПТО "Варшавский мост" была задержана гражданка России 1992 года рождения. В ручной клади девушки было найдено не менее 1,14 грамма марихуаны.

При задержании у нее были отобраны образцы биосред, в результате исследования которых обнаружилось содержание в организме наркотических веществ.

По данным российских СМИ, это 26-летняя инстаграм-модель Мария Хрестина, имеющая более 160 тысяч подписчиков в соцсети, сообщает "Медуза".

По информации "БЕЛТА", 26-летняя россиянка приобрела на территории Евросоюза не менее 1,1 г марихуаны. Опасное наркотическое вещество она спрятала в ручную кладь и 5 мая переместила его через границу в пункте таможенного оформления "Варшавский мост", следуя в качестве пассажира автомобиля. Противоправные действия обвиняемой были выявлены сотрудниками Брестской таможни.

Несмотря на то, что задержали модель еще 5 мая 2018 года, однако известно об этом стало только сейчас, пишет российское информационное агенство ura.ru. Примечательно, что в instagram-аккаунте модели последняя запись опубликована 5 мая. Под этой фотографией подписчики активно оставляют комментарии по поводу случившегося. "Чего жалеть, знала на что шла, знала, что это не законно", — пишут одни. "По ней и не скажешь, что она что-то употребляет… жалко её сына", — переживают другие.