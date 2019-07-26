Показатель белорусско-латвийских отношений почти в 600 млн долларов — очень маленький с учетом имеющихся возможностей, убежден Александр Лукашенко. "Не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой. Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты. И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в ближайшее время намерен увидеть современную Ригу. Он отметил, что посещающие латвийскую столицу белорусы в восхищении от увиденного, как и латвийский министр от Минска, что видно по его высказываниям на встречах во время нынешнего визита. Президент сказал, что в основе концепции развития Минска — создание комфортных условий для его жителей, в том числе это парковые зоны, набережная Свислочи.

Лукашенко также заявил, что Беларусь никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США. Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией", — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства продолжил: "Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России — за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. Я вам говорю это публично и откровенно. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику".

"Хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим. Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю". Он подчеркнул, что в этом суть независимости Беларуси. "За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я Президент, это точно", — подчеркнул глава государства.

Лукашенко сказал, что благодарен за приглашение посетить Латвию и обязательно посетит эту страну.