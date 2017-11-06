Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом. С рабочим визитом в ОАЭ 1−2 ноября находился и Порошенко. Накануне он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию. Президент Беларуси отправился с визитом на Аравийский полуостров 25 октября.

Почему главам двух соседних государств пришлось встретиться столь далеко от Беларуси и Украины, "Беларуская праўда" поинтересовалась у политического обозревателя Романа Яковлевского.

-2 ноября главы Беларуси и Украины провели встречу в ОАЭ. Почему соседям понадобилось встречаться столь далеко?

-Полагаю, эту встречу могли стимулировать ряд обстоятельств, которые возникли в двусторонних отношениях в последнее время. Это и задержания украинских и белорусских граждан в обеих странах. Причем на белорусской территории российскими спецслужбами, что вызвало сомнения в Киеве о возможностях контроля белорусских властей на подведомственной ей территории. Но я не сторонник мнений тех, кто приписывает всесилие российским спецслужбам в Беларуси, что, якобы, вынудило двух президентов «прятаться» от них в ОАЭ.

Более того, я бы не исключал некую связь с недавней встречей Лукашенко в Минске с шефом СВР Нарышкиным и внезапной – с Порошенко в ОАЭ на фоне динамики развития ситуации на востоке Украины. Официальный Минск продолжает предлагать себя в роли миротворца. Однако, в такой роли не может быть союзник агрессора, коим является Москва для Киева.

-Официально пресс-службы глав государств сообщили, что обсуждались следующие вопросы: демаркация белорусско-украинской границы, торгово-экономические отношения, в том числе первый форум регионов Беларуси и Украины, который готовятся провести в Гомеле. Какой вопрос официальной повестки дня представляет наибольший интерес для Украины?

-С учетом состояния российско-украинской границы, демаркация белорусско-украинской границы представляется более чем актуальной. Ведь Беларусь остается частью так называемого союзного государства РФ и РБ.

Но не менее важным для всех должен стать форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле. Возможно, проявятся некие бизнес-интересы белорусских, иных хозяйствующих субъектов в отношении аннексированного Крыма. Ведь есть уже приднестровский, абхазский опыт в таких делах.

А пока из Гомеля, находящегося в 260 км от Киева лишь слышен модернизированный «Полонез» с дальностью в 300 км. Зачем Лукашенко это сделал накануне встречи в ОАЭ, остается только гадать. Как и о появляющейся время от времени информации о неких продажах Беларусью оружия Украине. Серьезные украинские источники этого не подтверждают, напоминая, что Украина переходит на чуждые Минску натовские стандарты.

-Почему официальный Киев придает такое важное значение демаркации белорусско-украинской границы?

-Потому что при всей суверенности Республики Беларусь, для Киева эта граница остается границей российско-белорусского союзного государства, хотя оно и не является субъектом международного права. Впрочем, для кремлевских стратегов и такое право не помешало аннексировать Крым.

-У любого официального мероприятия есть неофициальная повестка дня. Как бы Вы сформулировали неофициальную повестку дня между Минском и Киевом на сегодняшний день?

-Не секрет, что в правящих кругах в Минске доминируют мнения о влиянии Вашингтона на политику Киева. А в самом Киеве не скрывают своей нарастающей озабоченности сильным влиянием Москвы на белорусского соседа. Так что какие бы ни были официальными или неофициальными повестки дня между Минском и Киевом, они и дальше будут окончательно сформированы в Вашингтоне и Москве.

-Как сказалось на межгосударственных отношениях похищение украинского гражданина Павла Гриба в Гомеле? Затрагивалась ли проблема на переговорах Лукашенко и Порошенко?

-Очевидно, что это происшествие усилило негативные мотивы в двусторонних отношениях. И, скорее всего, Порошенко затрагивал эту тему с белорусским коллегой.

-Создается ощущение, что руководители Беларуси и Украины, встречаясь в ОАЭ, провоцировали Кремль на ответную реакцию.

– Очевидно, что эта встреча не осталась без внимания Кремля. Но есть и предположения, что она могла состояться и не без его участия. В пользу такой версии некоторые наблюдатели называют недавние встречи в Минске с шефом СВР и послом РФ. Может быть и таким образом состоялся обмен мнениями всех заинтересованных сторон.