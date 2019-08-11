Как сообщалось, на текущей неделе очередную кампанию по наблюдению за выборами начали представители Белорусского Хельсинкского комитета и закрытого властями правозащитного центра "Весна".
Также "Правозащитники за свободные выборы" заявляют, что указ о назначении выборов в Палату представителей на 17 ноября "нарушает конституционную норму о сроке полномочий Национального собрания, существенно сокращает срок полномочий действующего парламента и является вмешательством в деятельность органа законодательной власти".
Как отмечается в первом еженедельном отчете, опубликованном на сайте кампании, "выборы в Палату представителей проходят на фоне сложных политических обстоятельств в мире и Европе". При этом правозащитники считают, что кампания началась "в условиях определенного прогресса в отношениях Беларуси с США, странами Евросоюза и двустороннего кризиса в белорусско-российских отношениях".
Они также отмечают, что "налажено сотрудничество Беларуси и демократических стран по многим направлениям". Тем не менее, заявляют правозащитники, "определенная либерализация в общественно-политической и культурной сфере наблюдается на фоне непрекращающихся нарушений государством прав человека".
Напомним, представители кампании на пресс-конференции 8 августа сообщали, что 40 долгосрочных наблюдателей уже начали свою работу во всех регионах страны. Непосредственно в день голосования "Правозащитники за свободные выборы" намерены направить не менее 300 наблюдателей на более чем 200 участков.
5 августа Александр Лукашенко подписал указы № 293 и 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.
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