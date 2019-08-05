Выборы президента Беларуси хотят провести в день рождения Лукашенко

Согласно законодательству президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. "Это, думаю, с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь, — сказала Ермошина в интервью ОНТ. — Да, это лето. Но 30 августа — это день, когда уже все приезжают, в основном. По крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. В основном население, по большей части, будет находиться по месту своей регистрации".

В ноябре этого года в Беларуси пройдут парламентские выборы. По законодательству проведение обеих избирательных кампаний пришлось на один год: выборы в Национальное собрание должны состояться не позднее 10 сентября 2020 года. В связи с этим аналитики не исключали проведения досрочных президентских выборов.

"Закон не запрещает совмещать две кампании, но у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какой другой кампанией, — говорила Ермошина во время видеобрифинга 22 февраля. — Какая-то из кампаний будет в этом году, следующая — в 2020 году. Интрига состоит в том, что никто не знает, когда пройдут какие выборы и какие будут первыми. ЦИК не обладает информацией об этом. Тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле".

19 апреля во время ежегодного послания Александр Лукашенко объявил, что в этом году пройдут парламентские выборы. Он предложил провести их 7 ноября. "Если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — День Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день", — сказал Лукашенко.

30 июля на встрече с Ермошиной и главой Администрации президента Натальей Кочановой Лукашенко распорядился подготовить указы о назначении выборов в Совет Республики Национального собрания на 7 ноября, в Палату представителей — на 17 ноября.

"Мы уже четко определились, что в этом году мы проводим парламентские выборы, а в следующем году мы проводим президентские выборы. Несмотря на прогнозы некоторых "знатоков" о том, что Лукашенко в этом году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть, — это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции", — заявил глава государства.

"Поскольку совпадают выборы парламентские и президентские, мы все-таки решили их развести. И парламентарии с нами согласились. Они в этом плане, депутаты наши, молодцы. Мы определились, что в этом году мы проведем парламентские выборы. С датой нам надо будет определиться. Я поручал ЦИКу, вам, Лидия Михайловна, подумать серьезно, поговорить с соответствующими специалистами и внести предложение, которое мы сегодня обсудим", — добавил Лукашенко.

Напомним, в 2010 году в биографию Лукашенко, опубликованную на официальном сайте президента Беларуси, было внесено изменение: дата рождения поменялась с 30 на 31 августа 1954 года. В президентской администрации тогда пояснили: мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила его в ночь на 31 августа, после полуночи.

Однако в официальных документах значится именно первая дата, о чем, в частности, свидетельствует протокол Постановление ЦИК от 10 сентября 2015 года № 64 "О регистрации Лукашенко А.Г. кандидатом в Президенты Республики Беларусь".