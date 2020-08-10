Выборы президента Беларуси: главное к утру понедельника

Основным соперником Лукашенко стала Светлана Тихановская - супруга арестованного блогера Сергея Тихановского, который до ареста собирался баллотироваться в президенты.

По данным официальных экзитполов, на выборах победил Лукашенко, набравший 79,7% голосов избирателей, а Тихановская получила 6,8%. Явка составила 84,05%.

Оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов на интернет-платформе "Голос", который показал прямо противоположный результат - более 80% голосов за Тихановскую.

ЦИК Беларуси, который ранее предупредил оппозиционеров о незаконности проведения альтернативных подсчетов, обещал представить первые официальные данные по результатам в ночь на понедельник, однако затем перенес объявление на утро.

Сразу после завершения голосования на улицы Минска и других городов вышли противники действующей власти. Акции протеста в белорусской столице переросли в столкновения и обернулись жесткими задержаниями.

В этой статье мы собрали основные события, которые происходили в день голосования и после него.

День выборов

Избирательные участки открылись в 8 часов утра на территории Беларуси и за ее пределами. Ко многим избирательным участкам выстроились длинные очереди - их, например, можно было наблюдать у белорусских посольств в Москве и Лондоне, а также в самой республике.

Многие так и не успели проголосовать до закрытия участков в 8 вечера и продолжали требовать дать им возможность отдать свой голос.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина объяснила длинные очереди у участков "результатом провокации" протестного электората и заявила, что их работа продлеваться не будет. Тем не менее, некоторые участки, как сообщалось, продолжали работу после 8.

Действующий президент Александр Лукашенко проголосовал в университете физической культуры, после чего выступил перед журналистами и обрушился с критикой на свою основную соперницу Светлану Тихановскую, а также на независимую прессу.

"Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы сделали ее главным конкурентом. Она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать", - заявил он и подверг критике программу своей соперницы.

Тихановская проголосовала на избирательном участке в одной из школ на восточной окраине Минска. Собравшиеся возле участка сотни ее сторонников встретили ее бурными овациями.

В это время в центр Минска стягивались военные и спецтиехника на случай беспорядков, а город оказался фактически заблокирован - въезд в него строго контролировался военными.

Также сообщалось о проблемах с подключением к интернету, которые власти объяснили ростом зарубежного трафика и "беспрецедентными DDoS-атаками".

В ходе голосования были задержаны десятки людей, в основном, наблюдателей и журналистов. В Минске неизвестные в штатском грубо задержали журналистов телеканала "Дождь", которые приехали освещать выборы.

Уже вечером они вышли на связь, сообщили, что их освободили и везут в Смоленск. В МИД России заявили, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации.

Протесты и столкновения

Сразу после закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов начали собираться люди, не согласные с первыми итогами голосования и выступающие против политики действующей власти. Власть в лице Лукашенко еще утром предупреждала, что будет жестко пресекать незаконные акции.

Так и произошло: вскоре после того как в разных районах в центре белорусской столицы начали собираться люди, милиция начала применять к ним весь арсенал спецсредств, которые были у нее в наличии: водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и другие средства.

Судя по кадрам с места событий, некоторые участники акции получили серьезные травмы: так, одному протестующему гранатой разорвало ступню, другого сбил автозак, который пытался проехать через толпу (в результате этого инцидента пострадало еще несколько человек).

Наиболее серьезные столкновения произошли в районе проспекта Машерова и стелы "Минск - город-герой", а также в Старом городе и в районе проспекта Независимости.

В МВД сначала не комментировали ситуацию, однако затем признались, что милиция была вынуждена применить спецсредства для утсановления порядка.

Официальных данных о пострадавших нет, минздрав Беларуси обещал озвучить их утром в понедельник, однако о масштабах можно судить по десяткам машин скорой помощи, которые прибывали в центр Минска после начала столкновений.

Одновременно с этим в центре Минска практически полностью пропал мобильный интернет, а сайты крупнейших СМИ страны и госорганов оказались недоступны. Сообщалось также о перебоях с доступом к социальным сетям и мессенджерам.

После того как бойцам ОМОНа и внутренних войск удалось вытеснить основную массу протестующих из центра, начались точечные задержания. Сообщалось, что задерживали даже тех, кто находился во дворах и не имел отношения к акциям протеста.

Столкновения продолжались всего несколько часов и завершились около 2 часов ночи, после чего центр Минска опустел. В МВД отчитались о том, что взяли ситуацию под контроль, а в соцсетях появились кадры того, как часть спецтехники покидает город.

Точное число задержанных на акциях протеста пока остается неизвестным. По данным правозащитного центра "Весна", который ведет независимый подсчет, всего в день выборов и после него было задержано более 100 человек.

Александр Лукашенко не появлялся на публике и не делал никаких заявлений с утра воскресенья, когда голосовал и общался с журналистами.

Светлана Тихановская через издание TUT.BY вечером обратилась к протестующим и силовикам.

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они - часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать".