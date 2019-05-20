Вторые после США: стало известно об уникальной белорусской технологии беспилотников

На выставке MILEX-2019 компания презентовала свои услуги по разработке беспилотных вертолетов различной взлетной массы: 160 кг, 250 кг и 700 кг. Наибольший интерес для Министерства обороны нашей страны представляет разработка боевого ударного вертолета взлетной массой 700 кг и полезной нагрузкой 200 кг.

В течение ближайших двух лет новинка должна поступить на опытную эксплуатацию в наши Вооруженные силы. Сейчас изделие находится в стадии подготовки к производству.

Вторые после США?

Беспилотник вертолетного типа — высокотехнологичное механическое и электронное изделие со сложной логикой. Многие страны делают БПЛА-самолеты. Но до недавнего времени только одно государство в мире могло строить БПЛА вертолетного типа, способные нести полезную нагрузку более 100 кг, — это США.

— Компания Northrop Grumman производит MQ-8 Fire Scout весом 1157 кг, некоторое время это был единственный в мире подобный аппарат, — рассказывает основатель и главный конструктор компании Владимир Чудаков. — Мы, белорусы, вторые в мире спроектировали подобную машину. Наш беспилотник весит 700 кг и может нести еще 200 кг полезной нагрузки. Это передовое направление, и мы в мировых лидерах.

200 кг полезной нагрузки позволяют разместить на вертолете не только разведывательное оборудование, но и вооружение: противотанковые ракеты, бомбы и пулемет.

В настоящее время многие мировые концерны ведут работы в данном направлении, например, кроме американцев и ООО "КБ Беспилотные Вертолеты", работы над созданием подобного беспилотника ведет концерн Airbus.

Мы можем сделать за 10 млн долларов — это дешево по мировым меркам

Технологии создания таких беспилотников уникальны и недешевы. Даже обслуживание одного БПЛА вертолетного типа может обходиться в миллионы долларов в год.

Например, один MQ-8 Fire Scout стоит порядка 18 млн долларов, плюс 11 млн долларов может стоить наземная станция. Обслуживание БПЛА — еще пять миллионов долларов в год. Для сравнения: весь белорусский комплекс, куда входит станция управления и два дрона, будет стоить около 10 млн долларов. Обслуживание каждого из них обходится не дороже, чем обычного двухместного коммерческого вертолета, себестоимость летного часа удалось снизить до 600 белорусских рублей.

Основное преимущество беспилотников вертолетного типа — возможность использования неподготовленных площадок. Наш комплекс можно развернуть в любом месте, в то время как дрону самолетного типа необходима площадка минимальной длиной 600 метров.

Главная военная тайна

Белорусский беспилотник трудно уничтожить: он оборудован специальными системами защиты от ракет с радиолокационным и тепловым наведением, а также системой защиты от станций РЭБ и др.

— Дальность канала связи беспилотника — более 150 км, он может находиться в воздухе до пяти часов, его скорость — более 150 км/ч, и при этом дрон практически незаметен для радаров. БПЛА может подниматься на высоту более пяти тысяч метров. Для начинающих операторов этот показатель может автоматически ограничиваться до 3,5 тысячи — управлять беспилотником на большой высоте, где двигатель теряет мощность, непросто.

Однако главное умение БПЛА — возможность противостоять системам РЭБ, на что способны только беспилотники весом более 100 кг.

— Обычные легкие беспилотники управляются при помощи микроэлектромеханических систем. Такие дроны легко давятся средствами радиоэлектронной борьбы — просто падают или теряют управление. БПЛА, обладающие весом более 100 кг, могут оснащаться оптоволоконными инерциальными системами и могут продержаться некоторое время под воздействием сильных помех. Сколько — главная военная тайна каждой страны.