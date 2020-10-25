Мы не будем указывать названия организаций по просьбе многих из них, так как со стороны чиновников к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. В подобных случаях законодательство зачастую трактуется не в пользу организаций: чиновники на местах нормы отраслевого законодательства ставят выше президентского указа. Так поступают, к примеру, столичные власти.

«Это решение — наш маленький вклад в то, чтобы жизнь в стране стала более честной и справедливой, а вместо насилия нас окружала бы атмосфера уважения друг к другу», — пояснили клиентам нерабочий день в понедельник в одной из организаций.

«Понедельник объявляю нерабочим днем в поддержку гражданского общества Беларуси. Мы — капля в море, но из этих капель получается океан. За этот день вы получите 2/3 оклада», — привел выдержку письма своим работникам директор одной из языковых школ.

«С 26-го по 27-е у нас ремонт. Бар закрыт… Дальше как Бог даст», — анонсировали в одном из столичных баров.

При этом некоторые организации заявляют, что уходят в бессрочный отпуск, дата возобновления работы неизвестна. «Встретимся уже в новой Беларуси», — обратился один из магазинов к своим клиентам.

В частной компании, которая занимается оптовой торговлей запчастями и в которой работает больше 60 человек, рассказали, «половина офиса на понедельник написала за свой счет». «Еще лежат заявления и на 27-е, будем смотреть, как пройдет понедельник», — рассказал один из работников.

Одна из языковых школ переносит занятия с понедельника. «В настоящее время многие из вас выражают беспокойство о возможности посещения занятий 26.10.2020 г. (понедельник) в связи с вероятными проблемами в передвижении по городу, сложностями в работе городского транспорта в центре, ограничениями в подаче мобильного интернета в Минске», — говорится на сайте компании.

Одна из частных строительных компаний сообщила сегодня работникам, что «все могут остаться дома и работать (или не работать) удаленно, этот день будет оплачиваемым для всех — независимо от вашего присутствия на работе».

Работники некоторых ИТ-компаний взяли на 26 октября так называемые sick leaves — это оплачиваемые дни, которые можно использовать, чтобы «отлежаться дома». Справка от врача при этом не требуется.

Напомним, 16 сентября некоторые магазины, кафе, объекты услуг объявили о нерабочем дне. Одни объяснили это санитарным днем или переучетом, другие объявили об участии в акции солидарности. Вскоре некоторые получили сообщения от районных администраций с просьбой дать объяснения, а кому-то даже выписали штраф за то, что они несвоевременно уведомили администрацию о санитарном дне.