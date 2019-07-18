Встреча Путина и Лукашенко: программа интеграции появится к концу года?

Они затронули зреющий в течение нескольких месяцев вопрос углубления интеграции стран в рамках Союзного государства.
До каких-либо конкретных договоренностей лидеры не дошли, но решили, что страны окончательно подготовят программу интеграции к 8 декабря этого года. Эту дату предложил Лукашенко.
"Хотел бы внести предложение. Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит. В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий", - сказал Лукашенко.
Рабочие группы, состоящие из правительств двух стран, обещали предоставить свои предложения по интеграции до 25 июня.
В мае белорусский премьер Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил, что подходы стран по интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%. Расхождения, по его словам, есть в вопросах энергетики и банковского сектора.
Министр экономразвития Максим Орешкин, возглавляющий рабочую группу по вопросам интеграции, заявил, что Россия и Беларусь все еще не смогли согласовать принципиальные вопросы сотрудничества. "Есть ряд нерешенных вопросов, но они, конечно же, носят принципиальный характер. И если они решены не будут, это может законсервировать процесс строительства Союзного государства, а при определенных обстоятельствах этот процесс даже развернуть назад", - сказал он.
Спор о нефти и газе
Обсуждение вопроса о перспективах интеграции России и Беларуси возобновилось, когда из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, стало ясно, что закупать российскую нефть для Беларуси станет дороже.
Сейчас она получает эту нефть без пошлин, перерабатывает и продает на Запад нефтепродукты. Но из-за налогового маневра Беларусь окажется наравне с другими покупателями. Минск заявляет, что потеряет из-за этого 10,8 млрд долларов в течение шести лет до 2024 года - и просит у Москвы компенсацию.
Россия, в свою очередь, напоминает о том, что субсидия для Беларуси в области нефти и газа составляет 2 млрд долларов в год. "Мы бы хотели встречные шаги. Мы должны знать, за что такую субсидию должны давать нашему соседу", - говорил министр финансов Антон Силуанов.
Предметом спора между государствами стал также российский газ. В декабре прошлого года Лукашенко во время саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге пожаловался, что для Беларуси газ стоит почти в два раза дороже, чем для жителей Смоленской области: 130 долларов против 70 долларов за 1 тыс. куб. м. В ответ на это Путин заявил, что если бы страна получала газ по рыночным ценам, то платила бы 200 долларов за 1 тыс. куб. м.
В марте этого года Лукашенко предложил включить Россию в состав Беларуси. "Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире", - сказал он, добавив, что президентом такого союза можно сделать его.
Тремя месяцами ранее он говорил, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет наоборот включить Беларусь в состав России. "Для нас, запомните, святое - это суверенитет, я уже об этом говорил", - отмечал Лукашенко.
Однако теперь, в июле, он заявил, что решать вопрос о том, какая страна в состав какой войдет, "нет необходимости". Москва также утверждает, что о включении стран в состав друг друга речи не идет.
Политическую интеграцию с Россией Лукашенко не одобрял: "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны".
В этом году союзному договору между странами, которым Беларусь обосновывает необходимость единых цен на газ, исполняется 20 лет. Договор предусматривает единую торговую политику, законодательство в экономической сфере, валюту, ценовую политику и налогообложение. Сейчас действует лишь единое таможенное пространство и зона свободной торговли в Евразийском экономическом союзе - проблема на рынке нефти и газа остается.
Версия Блумберга
В марте агентство Блумберг со ссылкой на источники в Кремле писал, что в Кремле прорабатывается сценарий, при котором Путин останется у власти как можно дольше.
Для этого рассматриваются самые разные варианты, говорили источники агентства, в том числе - объединение с Беларусью.
Президент, по данным источников, беседовавших с агентством в апреле, все больше недоволен белорусским лидером, и его беспокоит возможный выход Минска из-под влияния Москвы.
Путин хочет усилить давление на Беларусь и расширить область интеграции, писал Блумберг. Российский президент хочет, чтобы белорусский лидер проявил лояльность, согласившись на углубление интеграции в обмен на материальную помощь. Это вызывает беспокойство Минска, который опасается сценария поглощения Россией.
Путин, как писал Блумберг, может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти версии "вольными упражнениями", заявив, что они не имеют отношения к тем вопросам, которые обсужаются на самом деле.
О планах Путина сохранить власть после 2024 года Блумберг писал и в июле: по данным источников агентств, в Кремле рассматривают возможность проведения парламентской реформы. Она будет предусматривать снижение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, с 50 до 25%.
Остальные 75% будут избираться по одномандатным округам. Это позволит Путину получить полный контроль над Госдумой за три года до окончания срока президентства и стать руководителем правящей партии или премьер-министром с расширенными полномочиями, писало издание.
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