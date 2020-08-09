«Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую», — пообещал Лукашенко — и рассказал о звонке Путина, «вонючем Западе», «сидельцах» и «бабле».

«Честно вам скажу, что всегда сдерживал правоохранителей: „Не надо!“. Повторить, что я им сказал? „Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии“. Извините, что я вам открыл этот секрет». Это было сказано о Тихановской и ее команде, а также других претендентах в президенты. Подробнее — здесь.

«Уверены ли вы в своей победе сегодня? И планируете ли баллотироваться в дальнейшем на пост президента?» — спросили Лукашенко зарубежные журналисты — и вот что он ответил.

«Захотите после выборов выразить свое мнение — хорошо. Давайте посмотрим, на каких площадках по закону (можно), в Мингорисполком пойдете и выразите свое мнение». Александр Лукашенко объяснил журналистам, почему Светлана Тихановская и объединенный штаб не смогли провести, как он говорит, «демонстрации» на площади Бангалор.

«…Как с этими 180 человеками, которых мы депортировали фактически из страны за ночь и утро. Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто их сюда направлял, кто посылал — это вторично. Главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска, вот что для меня сегодня важно». Здесь можно узнать от президента последние новости по ситуации с задержанными россиянами — «боевиками ЧВК Вагнера».

«У нас огромный пласт государственной собственности — а собственность-то неплохая сейчас, производим хороший товар, — и сейчас эти посредники и ипэшники сидят и руки потирают: сейчас распилим, разделим — и мы будем при деле, и власть возьмем». В стране пытаются провести буржуазную революцию, считает президент — и вот кто и зачем.

«Они сегодня нам хлеб убирают! А мы тут разглагольствуем о какой-то демократии, о том, что Мороз какую-то задержали (начальника штаба Светланы Тихановской. — Прим. TUT.BY), еще чего-то». Вот здесь мнение президента о том, почему молодежи нашей, «такой-сякой», нужно в поле, а не «пивко в Минске потягивать».

«Это состояние, как говорят, — ежик в тумане. Идешь, тяжело, но думаешь — нагрузки большие, поэтому от этого». Вот здесь президент рассказал, как он перенес коронавирус.

«Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать колени и песок, по которому вы бродили? Не будет этого», — предупредил напоследок Лукашенко нашу редакцию. Нелестно отозвался и о работе «Радыё Свабода» и «Комсомольской правды в Беларуси».

«Неужели вы не понимаете, что все ваши сторонники, тутбаевцы и другие, „Свабоды“, — вы же мордобоя хотели!»

Напомним, 9 августа — основной день голосования на выборах президента Беларуси. Выборы уже состоялись. Вот здесь TUT.BY рассказывает обо всем, что происходит сегодня в стране.