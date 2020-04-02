Врача из Витебска, заявившую, что ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля, вызывали в прокуратуру

— Я получила повестку, в которой говорилось, что 1 апреля к 16 часам мне надлежит явиться к заместителю начальника прокуратуры области для опроса в рамках проводимой проверки по поводу моего поста в интернете, — сообщила TUT.BY Наталья Ларионова. — Меня даже привезли туда и отвезли. Общались очень вежливо, достойно. У меня спрашивали: моя ли это страница в соцсети, я ли писала этот пост. Мои показания записали на видео и письменно.

У доктора также, по ее словам, поинтересовались, откуда она брала информацию для своей публикации и на чем основываются ее выводы про ситуацию с коронавирусом в Витебске и стране:

— Я сказала, что сведения взяла из разговоров с коллегами-медиками, которые видят, что происходит, и обсуждают это между собой. Также я окончила мединститут, где изучают эпидемиологию. Все медики реально оценивают сейчас ситуацию, но молчат — не знаю почему. В прокуратуре у меня спросили, сколько человек болеет. Я ответила, что точное количество не знаю. Поинтересовались и тем, кто болел из врачей. Назвала их должности. Под конец разговора спросили, какие меры, по-моему, нужно ввести. Я сказала: карантин. И объяснила почему.

По словам Натальи, после выхода поста витебские медики ее благодарили за смелость:

— И врачи, и медсестры мне чуть ли не на грудь бросались, говорили: молодец! В профессиональной среде полностью меня поддерживают.

Доктор Ларионова говорит, что ей было не страшно делать такое публичное заявление:

— Когда ты стоишь перед лицом возможной смерти — уже ничего не страшно. У меня все вокруг — врачи: и родители, и братья, и сестры, и друзья. То есть медицина — мой мир, моя большая большая семья. И все врачи понимают, что сейчас творится в стране. Но система — она сильнее. И люди боятся открыто говорить. Я — решилась это сделать.

В администрации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи TUT.BY, напомним, сообщили, что к Наталье Ларионовой за ее публичную позицию не будет принято никаких мер.

— А за что? Зачем нам плодить мучеников? Чтобы народ возмущался: вот ее наказали? Трудовую дисциплину специалист не нарушает. А то, что она выражает в интернете свои эмоции, переживания, — это ее право, — сказал заместитель главного врача Витебской БСМП Александр Винников.

Представитель администрации заявил, что пост Натальи — это ее частное мнение:

— Посты в интернете сейчас выходят один за одним. Позиция Натальи Ларионовой — это позиция не коллектива БСМП, не врачей БСМП, а лишь частное мнение этой сотрудницы. Мое личное мнение на этот счет: не надо спасать мир, сейчас просто каждый врач должен четко сработать на своем рабочем месте — и тогда всем будет хорошо.

Доктор Ларионова в 1995 году окончила лечфак Витебского государственного медицинского университета. В больнице скорой помощи работает 18 лет.