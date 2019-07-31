Вот и поговорили. Лукашенко согласился приехать в Житомир, Зеленский — в Беларусь

Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе.
Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире. Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.
Кроме того, Владимир Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта. Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженицу мирных инициатив и процессов.
Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.
Владимир Зеленский также поздравил Александра Лукашенко с блестящим проведением II Европейских игр, подчеркнув, что в Украине следили и за ходом соревнований и, безусловно, за выступлением своих спортсменов. Александр Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной.
В финале разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Зеленский это приглашение с удовольствием принял.
"Поколение Лукашенко": почему молодежь Беларуси "не лезет" в политику
В июле исполнилось 25 лет первой инаугурации президента...
Вот и поговорили. Лукашенко согласился приехать в Житомир, Зеленский — в Беларусь
Сегодня состоялся телефонный разговор президента...
Рижский бальзам для белорусского правителя
26 июля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс...
Лукашенко обещает провести выборы по закону (7)
Парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в...
У северокорейских баллистических ракет обнаружился белорусский след (3)
Для запуска ракеты Hwaseong-15, способной поразить цель в...
TOP новостей
Литовская полиция: кардинально изменится система назначения штрафов за превышение скорости (12)
Минувшая неделя в Литве завершилась печально – под...
Константин Эггерт. Шагают по Москве и за ценой не постоят (11)
Самое страшное и неприятное событие во...
Литовские приставы арестовали российское судно: за долги продают с аукциона (1)
За два миллиона евро с аукциона в Литве продают судно,...
Президент Литвы не спешит перебираться в Турнишкес (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа в начале июня...
Президент Литвы призывает временно остановить "стирание исторической памяти" (49)
Литовский президент Гитанас Науседа призывал ввести...