Во что выльется "бодание" Москвы и Минска?

Переговоры прошли в российской столице 25 декабря, и в очередной раз стороны не достигли соглашения по главной спорной проблеме.

Речь идет о желании Минска получать компенсации за потери от так называемого "налогового маневра", осуществленного правительством Дмитрия Медведева.

По прикидкам Лукашенко, потери белорусского бюджета в результате такого маневра составили почти $4,5 млрд за три года, а к 2024 году они возрастут еще на $10,5 млрд. "Батьку" серьезно беспокоит ухудшение экономической ситуации в республике, что чревато взрывом социального недовольства среди населения.

Все вместе это приводит к весьма жестким заявлениям президента Беларуси. То он грозит раздать оружие всему взрослому населению республики для отражения потенциальной агрессии, то собирает секретное совещание, на котором обсуждается опасность утраты Беларусью суверенитета. Кто источник угрозы, напрямую не говорится, но это и по умолчанию ясно.

Разумеется, и у Москвы хватает претензий к Минску за проводимую им политику как в области экономики, так и политики. В частности, это касается ввоза санкционных и подакцизных товаров на территорию РФ в контексте ответных мер, разработанных российским правительством для противостояния с Западом. Да и на внешнем фронте Беларусь вовсе не всегда проявляет готовность расплачиваться за проводимую Кремлем политику.

Так к чему же идет дело? Профессор факультета политологии ВШЭ Николай Петров думает, что это не просто очередное "бодание" Москвы и Минска, но нечто более серьезное. В том числе и потому, как ему представляется, что у Москвы "отчасти иссякло терпение, а отчасти – ресурсы".

"Поэтому Лукашенко находится сейчас далеко не в самом замечательном положении, чтобы вести привычную позиционную войну, – констатировал он в интервью "Голосу Америки". – Посмотрите только, какой серьезный российский посол направлен в Беларусь. Полагаю, что на этот раз все-таки конфликт разрешится не так, как обычно – уступками Москвы".

Новым послом РФ в Беларуси стал Михаил Бабич, который также придан статус спецпредставителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству. По его оценке, суммарная поддержка Россией Минска и без требуемой компенсации достигает около 4,5 миллиардов в год.

В связи с происходящим профессор ВШЭ думает, что Кремль, усиливая давление на Минск и пытаясь поменять старые правила игры, преследует, экономико-политические задачи, однако экономические играют как бы вспомогательную роль для решения политических: "Москва рассчитывает получить за огромные финансовые вливания в белорусскую экономику чего-то гораздо более существенного, нежели обещания. Как мне кажется, вариант модели "нефть в обмен на поцелуи" уже завершился, и Россия сегодня полна решимости либо договариваться на взаимообразной основе и брать под контроль белорусские предприятия, либо добиваться более плотного взаимодействия (на международной арене)".

По мнению Николая Петрова, Лукашенко совсем не хочет ни того, ни другого, но сегодня на руках у Москвы "гораздо больше козырей, чем раньше".

В свою очередь публицист Александр Чайчыц в комментарии "Голосу Америки" заметил, что при анализе сложившейся ситуации надо учитывать целый ряд факторов и набор дилемм, которые стоят между двумя сторонами конфликта. По его словам, Россия стремится сократить дотацию белорусской экономики в условиях того, что ее собственные ресурсы из-за санкций и экономического кризиса становятся все более и более скудными.

"Логично предположить, что первая статья, на которой Москва готова сэкономить, это поддержка своего не самого лояльного и надежного союзника, – добавил он. – С другой стороны, Россия не может позволить себе резкого дрейфа Беларуси на Запад и геополитической переориентация Минска – опять же в условиях нарастающей изоляции страны".

Напомним, что Минск до сих пор не признал Абхазию и Южную Осетию, не говоря уж про ДНР-ЛНР, выступает против создания российской военной авиабазы на территории республики.

Вместе с тем публицист указал, что Лукашенко необходима экономическая поддержка от России, и это заметно ограничивает его возможности для маневра: "Кроме того для обеспечения действительно полноценного, долгосрочного партнерства с Западом Минск должен пойти на реформирование нынешней экономической системы и политического режима. А это при Лукашенко крайне маловероятно".

Поэтому основной вопрос в том, что здесь перевесит и кто кого к чему в итоге принудит, считает Александр Чайчыц. На его взгляд, позиция Беларуси заведомо куда слабее.