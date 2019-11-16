Согласно предложениям, госзаказчики должны покупать у российских поставщиков не менее 50% от общего объема закупок. Минпроторг предлагает включить в перечень лекарства и перевязочные материалы, программное обеспечение и компьютеры, рулонные газоны, йод, взрывчатку, вагоны и так далее.
В законопроекте, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что госкомпании, не выполнившие квоту, будут на следующий год переведены на более жесткие правила госзаказа.
Власти России отмечают, что такая форма поддержки не нова и применяется во многих странах. Например, Борисов обратился к опыту США и привел в пример действующие законы «Покупай американское» (1933 года) и «Покупай, Америка» (1982 года), которые содержат меры жесткого протекционизма в интересах американского производителя. «Например, при государственных закупках могут вводиться требования к поставке продукции исключительно американскими производителями с установлением 50-процентной доли по локализации ее производства. Если оплот демократии и либерализма делает все для поддержки отечественного производителя, то чем мы [Россия] хуже?» — говорится в документе.
Идея расширения импортозамещения в госзаказе не дает покоя российским чиновникам, которые хотят, чтобы компаниям из РФ досталась большая часть трат на национальные проекты, а это 25,7 трлн российских рублей (почти 400 млрд долларов) до 2024 года, в том числе 13 трлн из федерального бюджета и еще 5 трлн — из региональных. Исполнение нацпроектов потребует закупок медицинского и строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для жилищно-коммунального хозяйства и транспорта почти на 6 трлн рублей, сообщал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию: «И эти ресурсы должны работать здесь, в России». В 2018 году РФ потратила на госзакупки почти 8,4 трлн рублей (почти 130 млрд долларов).
По данным «Ведомостей», российские госструктуры смогут отдавать часть своего заказа и поставщикам из других стран ЕАЭС, в том числе Беларуси.
Проблема доступа к госконтрактам поднималась в числе приоритетных в марте на заседании Российско-Белорусского делового совета. «Первые вопросы сформулированы белорусской стороной — о взаимном доступе к госконтрактам, в том числе тем, которые проводит Минобороны», — говорил исполнительный директор совета Ринат Гизатулин.
— Вроде на бумаге это все должно действовать. Но на практике получается, что преимущество имеют российские компании, — сказал TUT.BY белорусский чиновник. — Не думаю, что что-то изменится в лучшую сторону для белорусских поставщиков. Пока правила единого рынка трактуются по-разному. Если бы Беларусь получила равный доступ, то это для страны было бы хорошим подспорьем.
Ранее Москва сетовала на сложности с допуском товаров к госзакупкам в Беларуси из-за «административных ограничений».
В России и Беларуси в 2020 году могут быть введены единые правила доступа к госзакупкам, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с планами национальных регуляторов. Это содержится в «дорожной карте» углубленной интеграции Беларуси и России.
— Не знаю, как могут быть реализованы единые правила, если будут воплощены инициативы, о которых сейчас пишет российская пресса, — сомневается белорусский чиновник.
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