Власти Гродно пошли навстречу требованиям протестующих

В ответе горисполкома и горсовета, который размещен 18 августа на сайте исполнительного комитета, подчеркивается, что «в рамках компетенции местных органов власти, определенных законом Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении», сообщается о создании совета общественного согласия в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.

В решение Гродненского горисполкома от 19 октября 2011 года № 540 «Об определении мест для проведения массовых мероприятий в городе Гродно» внесены изменения: разрешено проведение мероприятий на площадях Ленина и Советской. При поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение.

Гродненский облсовет подготовил ходатайство в органы прокуратуры и суд «по объективному рассмотрению дел» задержанных во время акций протеста.

Руководство УВД Гродненского облисполкома принесло публичные извинения. По всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организовано разбирательство. О результатах проверок заинтересованные лица «будут проинформированы в установленном порядке». Задержанные граждане освобождены.

Право граждан на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и забастовок закреплено в статьях 35 и 41 Конституции, напоминают местные власти.

Горисполком и горсовет приняли меры «по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовке». Эта информация 18 августа «была доведена в Гродненском областном исполнительном комитете руководителям предприятий города».

Представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий «и др.» будет обеспечена возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс».

«Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе Гродно Гродненский исполнительный комитет и Гродненский городской совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия г. Гродно», — подчеркивается в ответе на обращение общественности.

17 августа горсовет Гродно в обращении к жителям города высказался против «проявления необоснованного насилия и жестокости в любой форме», за «проведение объективного расследования всех случаев насильственных и противоправных действий как со стороны силовых структур, так и митингующих».

«Мы поддерживаем инициативу об увеличении количества мест для проведения массовых мероприятий. Мы просим соблюдать тишину и общественный порядок в спальных районах, вблизи медицинских и образовательных учреждений; не поддаваться на провокации, думать о своей безопасности и безопасности своих детей. Всем пострадавшим от насилия мы выражаем слова искреннего сочувствия», — заявил горсовет.

До этого председатель горисполкома Мечислав Гой назвал «зверьем» силовиков, избивавших людей.