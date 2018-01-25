Власти Беларуси прокомментировали причины ограничения доступа к Хартии'97

Об этом говорится в официальном комментарии на сайте министерства.

«Министерством информации Республики Беларусь на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 511 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“ принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу charter97.org. Министерство информации в очередной раз обращает внимание всех субъектов информационной сферы на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства о средствах массовой информации», — говорится в комментарии.

Статья 38 Закона «О СМИ» гласит, что в средствах массовой информации запрещено распространение:

— информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию (перерегистрацию) в случаях, когда такая регистрация (перерегистрация) является обязательной, а также организаций, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации;

— сведений, пропагандирующих использование и потребление наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в немедицинских целях, а также сведений о способах и методах разработки, изготовления, использования и местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров;

— информации, направленной на пропаганду войны, насилия, жестокости, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, а также другой информации, распространение которой запрещено настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь.

Какой именно пункт статьи нарушило СМИ, уточнить у Мининформа пока не удалось.

История блокировки

Напомним, вечером 24 января интернет-ресурс «Хартия-97» перестал открываться c белорусских компьютеров и смартфонов. Провайдеры заблокировали сайт после решения Министерства информации.

Создатели сайта призвали журналистов, правозащитников и читателей к солидарности.

«Мы будем защищать сайт „Хартии“ всеми доступными способами, в том числе на международном уровне», — пишут авторы ресурса.

В декабре 2017 года в Беларуси был заблокирован сайт «Белорусский партизан». Тогда Министерство информации приняло такое решение «по результатам мониторинга, который выявил систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».