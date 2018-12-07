Власти Беларуси почувствовали неизбежность реформ

Налоговая реформа на подходе?

На этой неделе состоялось заседание рабочей группы под руководством председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, которой было поручено доработать новую редакцию Налогового кодекса.

Цель разработки новой редакции кодекса изначально состояла в том, чтобы сделать этот ключевой фискальный документ более простым и понятным для бизнеса.

"Налоговый кодекс в 2019 году станет проще и понятнее по сравнению с действующей редакцией, но он все равно остается достаточно сложным для понимания документом", — рассказала БелаПАН директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич после заседания рабочей группы.

По ее словам, на принятии новой редакции кодекса процесс совершенствования фискальной системы не остановится и на государственном уровне, возможно, будет начата работа по подготовке налоговой реформы.

"На наш взгляд, необходимо уделять больше внимания не упрощению налогового администрирования, а теме снижения налоговой и неналоговой нагрузки на бизнес. Все эти вопросы связаны с налоговой реформой", — отметила Тарасевич.

Судя по всему, наконец-то появится постоянно действующая площадка, на которой бизнес и власть смогут обсуждать параметры возможной реформы.

"Минфин предложил создать консультативный совет при министерстве по вопросам налоговой политики. Предполагается, что это будет постоянно действующий совет, в рамках которого бизнес сможет инициировать предложения по улучшению налогового законодательства и фискальной системы", — пояснила Жанна Тарасевич.

К слову, при Минфине ранее уже были созданы общественно-консультативные советы по рынку ценных бумаг, страхованию и аудиторской деятельности. А аналогичный консультативный совет по налоговой политике, несмотря на призывы бизнес-союзов, никак не создавался.

Скорее всего, нынешняя готовность властей сесть за один стол с деловым сообществом и на постоянной основе обсуждать проблемы налоговой политики связана с тем, что ситуация в сфере госфинансов становится достаточно сложной.

Судя по последним заявлениям, власти понимают, что в ближайшие годы бюджет может столкнуться со значительным выпадением доходов, а компенсировать потери механическим повышением налогов будет невозможно.

"Мы понимаем, что рост ставок налогов не будет приводить к росту доходов, потому что часть бизнеса будет уходить в Смоленск или в серую область. Ситуация тяжелая, и источника, который бы заместил (выпадающие. — авт.) доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, сейчас в моменте нет", — сказал на прошлой неделе заместитель министра финансов Андрей Белковец, выступая в Минске на форуме для иностранных инвесторов.

Минфин оценивает потери белорусского бюджета в ближайшие 6 лет, связанные с реализацией налогового маневра в нефтяной сфере России, в 10 млрд долларов. К слову, весь (!) республиканский бюджет Беларуси на 2019 год — также около 10 млрд долларов.

Власти понимают, что, скорее всего, Россия полностью не готова компенсировать нашей стране потери, связанные с налоговым маневром, и по этой причине государство начинает уделять большее внимание частному бизнесу, развитие которого может принести в казну дополнительные доходы.

Беларусь пойдет по пути Южной Кореи?

Власти начинают воспринимать представителей частного бизнеса как менеджеров, которые могут повысить эффективность госкомпаний. Так, правительство пригласило топ-менеджера "МТБанка" Андрея Жишкевича на должность председателя правления государственного Банка развития.

Событие весьма знаковое, поскольку это первый случай, когда представитель частного сектора назначен руководить крупной госкомпанией (активы Банка развития превышают 6 млрд рублей).

"С Андреем Жишкевичем знаком еще с тех пор, когда он в 1990-е возглавлял отдел проектного финансирования в "Белвнешэкономбанке". Это профессиональный кадр, который склонен к разработке инновационных финансовых продуктов и теперь уже обладает большим опытом работы", — подчеркнул в комментарии для БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Эксперт провел аналогию с Южной Кореей, в которой государство также привлекало менеджеров из частного сектора для управления госсектором.

"После Второй мировой войны корейцам пришлось восстанавливать экономику, и тогда руководство страны обратилось к наиболее эффективным менеджерам, которые управляли частными компаниями, и на разных условиях государство передало им в управление госкомпании. Пример корейцев оказался успешным, и Беларуси также стоит его использовать", — убежден Александр Швец.

По мнению экспертов, чтобы профессиональные управленцы смогли повысить эффективность госсектора, а частный сектор активно развиваться, нужно создать благоприятные условия для ведения бизнеса.

"Должна быть свобода в принятии решений. Руководитель коммерческой структуры, как правило, обладает некоторой долей свободы и предпринимательского риска, чтобы принимать решения. Удастся ли развить такую свободу в принятии решений, будучи руководителем госкорпорации, мы это увидим", — отметила глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси Ольга Щербина.

Представители делового сообщества отмечают, что в стране все еще сохраняются практики, которые являются угрозой как для добросовестных предпринимателей и управленцев.

"Проверяющий орган на основании всего лишь подписанного акта проверки может заблокировать (арестовать) счета предприятия. Компания еще не обжаловала решение сотрудников проверяющих органов, а счета уже заблокированы. С нашей точки зрения, должна быть возможность оспорить акт проверки, и только после того, как возражения будут подготовлены и рассмотрены, налоговый орган может что-то делать со счетами компании", — говорит Александр Швец.

Он надеется, что либеральные нормы войдут в новую редакцию Налогового кодекса. При этом, считает он, либерализация условий ведения бизнеса идет крайне медленно.

"Должен повыситься уровень доверия частного бизнеса к органам госуправления. Если по итогам опроса предпринимателей они скажут, что уровень доверия к госорганам вырос, тогда и можно будет констатировать серьезное улучшение делового климата в стране, а пока об этом преждевременно говорить", — резюмировал Швец.