Белорусские власти заняты подготовкой прогноза на следующий год и стратегии на долгосрочную перспективу. В ходе этой работы власти выявили основные риски, которые могут подстерегать страну в будущем. Как государство будет противостоять угрозам, нависшим над экономикой?

Угроза консервации неэффективной экономики

Правительство к 1 сентября должно положить на стол главы государства пакет прогнозных документов на будущий год, а параллельно с этим власти готовят и документ на долгосрочную перспективу — Национальную стратегию устойчивого развития (НСУР) до 2035 года.

Напомним, решение правительства о необходимости разработки такой стратегии было принято весной этого года.

К настоящему времени власти подготовили Общую оценку ситуации, возможных рисков и угроз устойчивому развитию до 2035 года и обсуждают ее с экспертами.

Согласно официальным оценкам, тенденции последних двух десятилетий указывают на определенные достижения государственной политики. К числу таковых власти относят рост доходов населения, увеличение размера экономики и тот факт, что за 2000-2017 годы ожидаемая продолжительность жизни возросла с 69 лет до 74,4 года.

Позитив власти видят и в том, что увеличился уровень образования населения. Так, доля работников с высшим и средним специальным образованием увеличилась с 41,2% в 2000-м до 55,3% на конец 2017 года.

Обеспокоенность у разработчиков стратегии устойчивого развития вызывают демографические процессы, а также тенденции в экономической сфере.

Так, в 2017 году по сравнению с позапрошлым годом суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, которое в среднем могла бы родить женщина на протяжении всего репродуктивного периода) снизился с 1,7 до 1,5, коэффициент депопуляции (соотношение умерших и родившихся) увеличился с 1 до 1,2.

«Значения показателей по-прежнему не укладываются в пороговые пределы социальной безопасности, что свидетельствует о сохраняющейся актуальности демографических проблем и в долгосрочной перспективе», — отмечают разработчики Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года.

Как следствие, в среднесрочной перспективе существует риск роста демографической нагрузки по причине старения населения.

Согласно демографическому прогнозу властей до 2030 года, через 12 лет на 1000 трудоспособных граждан будет приходиться 476 лиц старше трудоспособного возраста (против 442 в 2017 году). В общем, все идет к тому, что два человека в трудоспособном возрасте должны будут прокормить одного пенсионера.

Помимо демографических существуют и экономические риски, к числу которых власти относят низкую отдачу от инвестиций. По официальным оценкам, Беларусь в 2016 году по производительности труда (рассчитанной по валовой добавленной стоимости) отставала от уровня Европейского союза более чем в 6 (!) раз.

При этом рассчитывать на то, что ситуация будет быстро меняться к лучшему за счет широкого внедрения инноваций, особо не приходится. Разработчики НСУР обращают внимание, что в 2018 году Беларусь в Глобальном рейтинге инноваций заняла 86-е место. В то же время страны-соседи Беларуси (Латвия, Польша, Литва, Украина и Россия) занимают гораздо более высокие позиции по показателям инновационной активности.

Власти видят угрозу в том, что "медленные темпы трансформации экономических отношений" могут привести к сохранению "недостаточно эффективной и высокозатратной структуры экономики".

Вся надежда на параллельную экономику

Белорусские экономисты считают, что перечисленные выше риски действительно являются серьезными вызовами для страны.

"С точки зрения демографической ситуации было бы хорошо, чтобы увеличивалась рождаемость. Однако с позиции экономики желательно, чтобы женщины не выпадали надолго с рынка труда, а поскорее в него включались после ухода в декретный отпуск. Поэтому одновременно решать проблемы, с которыми сталкивается Беларусь, достаточно сложно", — отмечает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

По ее мнению, чтобы рассчитывать на устойчивое развитие в будущем, следует повысить эффективность использования имеющихся у страны ресурсов.

"Низкая отдача инвестиций, на которую давно обращают внимание экономические власти, закономерна в условиях Беларуси. Многие годы госинвестиции направлялись в жилищное строительство, а также на поддержку неэффективных госпредприятий. Поэтому не стоит удивляться, что Беларусь существенно отстает по производительности труда от стран ЕС", — говорит Точицкая.

Эксперт обращает внимание на то, что товарная структура белорусской промышленности, доставшаяся стране в наследие с советских времен, меняется очень медленно.

"Если структура промышленности остается в рамках старого промышленного ландшафта, то как в этой ситуации будет расти ее конкурентоспособность и эффективность?" — задается риторическим вопросом Ирина Точицкая.

Независимые эксперты приходят к выводу, что белорусские власти, не желая проводить болезненные реформы в госсекторе, пытаются повысить эффективность реального сектора за счет создания параллельной экономики.

"Этот сценарий сейчас видится наиболее приемлемым для властей как с экономической, так и с политической точки зрения. Суть этого подхода в том, что параллельно со старой экономикой в стране должны появляться «оазисы» новой в виде индустриальных парков, ИТ-парков, которые станут новыми точками экономического роста", — отмечает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Вместе с тем, продолжает он, пока существуют большие сомнения в том, что вклад новых «оазисов» в экономику будет составлять хотя бы 10% к ВВП. Но теоретически, если количество точек экономического роста будет увеличиваться, сценарий создания параллельной экономики может сработать, считает эксперт.

"Однако если созданные «оазисы» не смогут в ближайшее десятилетие принести большой эффект для экономики, может реализоваться кризисный сценарий. Длительный поиск путей развития самобытной экономической модели может закончиться финансовым кризисом. Предпосылки для такого варианта развития событий уже существуют — в корпоративном секторе накоплено большое количества проблемных долгов", — напомнил Крук.

Задолженность, которую госпредприятия не смогут с высокой вероятностью погасить самостоятельно, Нацбанк оценивает в 14% ВВП. Поэтому неудивительно, что белорусская экономика, как выяснилось на днях, стала страхом, который не покидает главу государства.