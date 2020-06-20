«Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела», — сказал Лаевский.

При этом он подчеркнул, что «Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением». «Защита настаивает на его полной невиновности», — сказал адвокат.

— Третий день защиты по делу, и сегодня к защите Виктора Дмитриевича присоединился третий адвокат — наша замечательная коллега. Клиент жив, здоров и настроен на победу, а факт предъявления обвинения кардинально ситуацию не меняет, потому что Виктор Дмитриевич готов отстаивать свою правоту, убеждения и доброе имя всеми законными средствами несмотря ни на что", — написал Дмитрий Лаевский в себя на странице в Фейсбук.